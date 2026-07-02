Hisense llevará experiencias inmersivas con IA, VR y pantallas gigantes al torneo de fútbol más importante del mundo

¿Sabías que Hisense ofrece una experiencia única de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

¿Cómo? A través de una serie de experiencias inmersivas en las zonas Stadium Fan Experience (SFE) y en las sedes del FIFA Fan Festival a lo largo de las ciudades anfitrionas del torneo.

Para los aficionados al fútbol, la visita al FIFA Fan Festival™ podrá comenzar con la emoción de cobrar un penal virtual, para luego capturar un momento personalizado en el Champion Frame, inspirado en las celebraciones más icónicas de la Copa Mundial.

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Aunque el viaje de cada fanático es único, Hisense está creando oportunidades para que los visitantes hagan mucho más que solo ver el torneo: los está invitando a formar parte de él.

En las zonas Stadium Fan Experience, los aficionados podrán explorar una variedad de retos inspirados en el fútbol y potenciados por la tecnología de Hisense. El juego "Three Colors Match-3", presentado en el televisor RGB MiniLED UXS de 116 pulgadas, invita a los fanáticos a usar controles gestuales para alinear íconos rojos, verdes y azules, mientras experimentan en primera persona las capacidades de la tecnología RGB MiniLED.

Por su parte, la experiencia VR Penalty Kick Master, impulsada por el proyector láser insignia XR10, transporta a los participantes a la emoción de una tanda de penales mundialista en una pantalla gigante. Los visitantes también podrán poner a prueba sus conocimientos con trivias de fútbol en la pantalla inteligente de un refrigerador premium Hisense, o competir en torneos del videojuego FIFA. Juntas, estas experiencias demuestran cómo la tecnología de Hisense puede hacer que el entretenimiento sea más inmersivo, interactivo y emocionante.

En las sedes del FIFA Fan Festival, los aficionados de todas las edades podrán disfrutar de una variedad de actividades temáticas de fútbol, diseñadas para unir a las personas a través de la pasión compartida por el deporte. El desafío Champion Frame, potenciado por inteligencia artificial en el televisor 116UXS RGB MiniLED, permite a los participantes recrear momentos icónicos del torneo y recibir tarjetas digitales de jugador personalizadas. Otras atracciones incluyen el Tiro al Blanco de Fútbol, el Whack-a-Mole de Fútbol RGB y mesas de futbolito, combinando la diversión del balompié con experiencias interactivas de lo más entretenidas.

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Más allá de las sedes del torneo, se están llevando a cabo activaciones similares centradas en el usuario y eventos experienciales en mercados de todo el mundo, acercando a los consumidores a las últimas innovaciones de Hisense. Mientras los aficionados de todas partes celebran la Copa Mundial de la FIFA 2026, Hisense los invita a ver, jugar, competir y compartir juntos momentos futbolísticos inolvidables.