Google Pixel ahora detecta estafas en tiempo real con IA en el dispositivo

¿Recuerdas que te compartimos que los dispositivos Google Pixel en México recibieron nuevas funciones gracias al "Pixel Drop" de marzo? Una de ellas, brinda un mayor grado de privacidad y previene fraudes telefónicos, pero ¿cómo funciona?

Prevención de Fraude con IA en el Dispositivo

Detección de Estafas en llamadas: Esta función llega oficialmente al mercado mexicano como una robusta línea de defensa contra la extorsión y el fraude telefónico. Impulsada por modelos de inteligencia artificial de última generación que se ejecutan localmente en el dispositivo, la herramienta analiza el audio de la llamada en tiempo real para identificar patrones de habla y tácticas comúnmente utilizadas por actores maliciosos. Si el sistema calcula una alta probabilidad de estafa, emite alertas visuales, sonoras y hápticas inmediatas para advertir al usuario. Al procesarse directamente en el hardware del teléfono, se garantiza la total privacidad de la conversación.

Ecosistema de Seguridad Sincronizada con Google Pixel Watch

Además, Google Pixel Watch ahora actúa como un ancla de seguridad física para los celulares Google Pixel, mitigando los riesgos de pérdida, robo o acceso no autorizado a la información personal:

● Bloqueo automático por desconexión: Si la conexión Bluetooth entre Google Pixel Watch y el teléfono Google Pixel se interrumpe repentinamente, el sistema operativo asume un posible compromiso físico y bloquea la pantalla del teléfono de inmediato.

Para evitar extravíos, Google Pixel Watch ahora monitorea la proximidad del teléfono de manera inteligente. Si el usuario se aleja y deja su dispositivo atrás, el reloj emite una alerta instantánea en la muñeca.

Estas innovaciones en la familia Google Pixel demuestran que la conveniencia y la máxima seguridad pueden coexistir en la palma de tu mano. La actualización del Pixel Drop de marzo comienza su despliegue a partir de hoy. Las funciones llegarán de forma escalonada a los teléfonos y relojes Google Pixel compatibles durante las próximas semanas, dependiendo del modelo específico y del operador.