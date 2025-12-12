El regalo perfecto: STF lanza la colección ONE, audífonos de alta tecnología a precios accesibles
Esta Navidad y fin de año, STF tiene el regalo perfecto para ti
Estamos en la recta final del año y con él, los regalos de temporada, ¿aún no sabes cómo consentir a tus seres queridos? No te preocupes, STF tiene la opción perfecta en su nueva colección de audífonos ONE.
Se trata de una línea diseñada para adaptarse a cualquier estilo de vida sin complicarte y sin gastar de más. La colección ONE está pensada para quienes entrenan y necesitan libertad y seguridad, para quienes se sumergen en sus películas y música favorita, para quienes trabajan o estudian sin distracciones, o simplemente disfrutan del sonido en su día a día. Esta Navidad, sorprende con tecnología que se escucha, se vive y se disfruta: regala innovación, estilo y el mejor sonido con la colección ONE.
Con funciones como modo deportivo Open Wireless Stereo, cancelación de ruido para llamadas y entornos ruidosos, audio envolvente y conectividad moderna, los audífonos ONE ofrecen la tecnología que buscas a un precio accesible, para que elegir un regalo increíble no sea cuestión de presupuesto, sino de encontrar el modelo que mejor va contigo.
One Pro
Los One Pro TWS integran cancelación activa de ruido Ultra ANC, audio espacial con giroscopio y latencia ultra baja de 50 ms, ideales para disfrutar música, películas o videojuegos con precisión y sin distracciones. Ofrecen hasta 42 horas de batería total, Bluetooth 5.4, certificación IPX4 y 6 micrófonos de alta fidelidad que garantizan llamadas claras, además de tres modos de ecualización (Hi-Fi, Bass y Rock) para personalizar el sonido. Por su parte, los One Pro On Ear llevan esta experiencia a un formato de diadema con bocinas de 40 mm, cancelación activa de ruido (ANC) y audio espacial para una inmersión total. Su batería brinda hasta 40 horas de uso continuo (25 con ANC activado), cuentan con Bluetooth 5.4, entradas 3.5 mm y USB-C, y tres micrófonos omnidireccionales que ofrecen nitidez en cualquier entorno.
ONE PLUS TWS
La colección One Plus de STF combina versatilidad, autonomía y potencia en dos formatos que se adaptan a cualquier estilo: TWS y On Ear.
Los One Plus TWS ofrecen hasta 36 horas de autonomía total (6 horas por carga más 5 recargas en estuche) e integran ANC y ENC en un mismo dispositivo: cancelación activa de ruido para disfrutar música sin distracciones y cancelación ambiental para llamadas más claras. Con 4 micrófonos de alto rendimiento, bocinas de 10 mm, Bluetooth 5.3 y certificación IPX4, entregan un sonido equilibrado y un desempeño confiable incluso en entornos ruidosos o al aire libre.
ONE PLUS ON EAR ANC
Los One Plus On Ear elevan la experiencia con un diseño plegable y cómodo, disponibles en colores negro y rosa para adaptarse a tu estilo. Ofrecen hasta 44 horas de batería total (25 con ANC activado) y bocinas de 40 mm que brindan potencia y detalle en cada nota. Su sistema de conexión dual permite usarlos tanto de forma inalámbrica como con cable 3.5 mm o USB-C, mientras que su Bluetooth 5.3 asegura una conexión estable con hasta 10 metros de alcance. Equipados con tres micrófonos integrados, garantizan llamadas claras y un sonido envolvente en todo momento.
ONE TWS
Los One TWS son la opción ideal para quienes buscan autonomía y llamadas impecables. Ofrecen hasta 42 horas de batería total (7 horas por carga más 5 recargas en estuche), lo que los convierte en un aliado confiable para uso intensivo. Están equipados con 4 micrófonos con ENC (Cancelación de Ruido Ambiental) que filtran el ruido exterior para conversaciones claras, y sus drivers de 10 mm con impedancia de 32 Ohm ofrecen un sonido equilibrado y potente. Cuentan con conectividad Bluetooth 5.4, certificación IPX4 contra salpicaduras y carga rápida mediante USB-C.
Por su parte, los One On Ear brindan una alternativa cómoda y versátil en formato de diadema. Con hasta 14 horas de reproducción continua gracias a su batería de 400mAh y carga rápida USB-C, permiten disfrutar tu música durante toda la jornada. La conexión Bluetooth 5.4 ofrece un alcance de hasta 10 metros, mientras que su función dual permite usarlos también con cable auxiliar de 3.5 mm para mayor flexibilidad. Sus bocinas de 40 mm entregan un sonido envolvente y su micrófono omnidireccional asegura llamadas claras. Ligeros y cómodos, son perfectos para trabajo, estudio o entretenimiento.
ONE SPORT PRO
Los One Sport Pro están diseñados para entrenamientos intensos. Incorporan la tecnología OWS (Open Wireless Stereo), que permite escuchar música sin aislarse por completo, garantizando seguridad al correr o ejercitarse al aire libre. Con 7 horas de reproducción continua y hasta 2 cargas extra con su estuche de 300 mAh, ofrecen autonomía suficiente para cualquier rutina. Su diseño ergonómico con ganchos asegura un ajuste firme incluso en movimientos extremos, mientras que su certificación IPX5 los protege contra sudor y salpicaduras. Además, las luces LED integradas aportan visibilidad extra en entrenamientos nocturnos.
ONE SPORT PLUS
Los Sport One Plus llevan la autonomía a otro nivel con hasta 30 horas de batería total (5 horas por carga más 5 recargas en estuche de 400 mAh). Conservan la libertad OWS y un diseño ergonómico con ganchos de ajuste, además de resistencia IPX5. Su sonido está potenciado por bocinas de 13 mm con un rango de 20 Hz – 20 kHz y 122 dB SPL de presión sonora, logrando graves sólidos y agudos definidos. Incluyen Bluetooth 5.4, micrófono integrado para llamadas claras y luces LED que se activan con un simple doble toque, añadiendo estilo y seguridad en cada entrenamiento de calidad.
ONE POD OWS
Los One Pod OWS redefinen la forma de disfrutar la música con un diseño abierto, cómodo y seguro que brinda libertad total sin aislarte del entorno. Equipados con altavoces de 13 mm, ofrecen un sonido potente y nítido, con un rango que abarca desde los tonos más profundos hasta los más claros. Su Bluetooth 5.4 garantiza una conexión estable y rápida con hasta 10 metros de alcance, mientras que su batería de 35 mAh por audífono proporciona 4 horas continuas de reproducción y el estuche recargable de 300mAh añade 4 cargas adicionales, alcanzando un total de 20 horas de uso. La carga rápida vía USB-C deja el estuche listo en solo 2 horas, ideal para acompañarte en cada paso del día. Gracias a su clip ergonómico, se mantienen firmes incluso en movimiento, evitando la presión en los canales auditivos para una comodidad superior. Además, cada audífono integra un micrófono omnidireccional que asegura llamadas claras y sin interrupciones.
Con ONE, regalar audífonos esta temporada va más allá de envolver un producto: es elegir una experiencia pensada para acompañar la vida de cada quien. Desde el entrenamiento temprano, las videollamadas eternas, los trayectos diarios, hasta esos momentos donde solo importa desconectarse del mundo y escuchar.
Porque la tecnología no tiene por qué ser complicada ni costosa, solo tiene que sentirse bien y adaptarse a ti.
Disponibles en más de 13,000 puntos de venta, incluyendo Walmart, Liverpool, Coppel, Elektra, Amazon, Mercado Libre y TikTok Shop, así como en su sitio web.