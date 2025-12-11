Descubre los nuevos gestos impulsados por IA y actualizaciones de Respuestas Inteligentes para Google Pixel Watch
Google Pixel Watch recibe nuevos gestos impulsados por IA y actualizaciones de Respuestas Inteligentes
Estas nuevas funciones incluyen gestos de una sola mano y Smart Replies mejoradas, llevando la interacción con tu smartwatch a un nuevo nivel.
Actualizaciones principales:
Gestos de una sola mano: Google Pixel Watch 4 introduce gestos como Double pinch y Wrist turn, que permiten realizar múltiples acciones sin tocar la pantalla:
- Desplazarse y descartar notificaciones
- Posponer alarmas y manejar temporizadores o cronómetros
- Pausar música, responder con Smart Replies, contestar y finalizar llamadas
Smart Replies mejoradas: Google Pixel Watch 3 y modelos posteriores ahora utilizan un modelo de lenguaje basado en Gemma directamente en el dispositivo. Esto permite generar respuestas inteligentes en Google Messages y otras aplicaciones, incluso sin conexión al teléfono. La nueva versión es 2 veces más rápida y casi 3 veces más eficiente en memoria que la generación anterior.
Estas novedades llegan justo a tiempo para las fiestas, facilitando que los usuarios se mantengan conectados y productivos mientras realizan múltiples tareas.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.