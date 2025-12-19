Descubre los mejores regalos tecnológicos para esta Navidad

¿Aún sin regalo? Los dispositivos de memoria y almacenamiento son la opción que nunca falla, sobre todo para los amantes de la tecnología.

“Cada vez son más personas las que necesitan espacio adicional para almacenar recuerdos, videos, fotos y hasta videojuegos, y las unidades SSD externas, así como los USB son opciones de regalo muy convenientes. Ya no se trata solo de obsequiar la última innovación tecnológica, ya que el espacio que proporciona un dispositivo físico permite incluso ahorrar, considerando los costos y suscripciones mensuales que implica el uso de la nube”, explica Francisco Silva, Country Manager Chile-Perú de Kingston Technology.

SSD externos: versatilidad y estilo en el bolsillo

En versión negra y también un llamativo color rojo, el SSD externo XS1000 está disponible en capacidades de 1TB y 2TB, velocidad de lectura de hasta 1.050MB/s y escritura de 1.000MB/s. Este SSD externo posee grandes y únicas ventajas en portabilidad, ya que cabe en un bolsillo, y permite transportar a cualquier lugar múltiples archivos.

Para quienes busquen incluso más velocidad, el SSD externo XS2000 es una gran alternativa, ya que posee velocidades de lectura y escritura de hasta 2.000MB/s, y capacidades de hasta 4TB, siendo el compañero perfecto para trasladar y ejecutar archivos solo con la ayuda de un cable.

SSD Dual Portátil: El futuro ya llegó

(Image credit: Kingston)

La tendencia Wireless llegó para quedarse, y Kingston la incorporó en su más reciente SSD con doble puerto y que prescinde de cables para brindar portabilidad y comodidad, con su nuevo SSD Dual Portátil. Permite transferir archivos fácilmente entre dispositivos USB Tipo-A y USB-C como laptops, computadores de escritorio, dispositivos móviles, entre otros, a velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1.050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura. Con el fin de mejorar la productividad y el flujo de trabajo, esta solución todo en uno de almacenamiento y transferencia ofrece capacidades de hasta 2TB para archivos grandes, fotografías en alta resolución y videos 4K.

¿Sin espacio en tu PlayStation 5?

Juegos cada vez más grandes hacen que el espacio de almacenamiento de la consola PlayStation 5 sea un bien escaso. Pero siempre existe la posibilidad de extenderlo, y una forma muy práctica es incorporando un SSD FURY Renegade con disipador de calor, de Kingston. Con tecnología PCIe 4.0 NVMe M.2 y hasta 4TB de capacidad, esta unidad proporciona una performance de vanguardia ideal para los gamers que buscan un rendimiento extremo. Instalarlo es un proceso extremadamente sencillo que solo requiere de un destornillador y 15 minutos.

Unidades USB: Un regalo sencillo, pero de gran valor

(Image credit: Kingston)

La portabilidad de fotos, videos y recuerdos se ha vuelto una necesidad para todos, y las unidades USB siguen siendo las opciones más convenientes de lograr llevar los datos a cualquier lugar. El USB DT DUO Gen2 de Kingston llega a resolver el problema. Gracias a sus conectores USB duales (Type-A y Type-C), DT DUO ofrece máxima compatibilidad entre computadores, tablets y teléfonos, facilitando el intercambio de datos sin necesidad de cables ni adaptadores. Disponible en capacidades de 128GB y 256GB, permite almacenar grandes volúmenes de contenido.

Ya no existen excusas para regalar tecnología, performance y mucho espacio en esta Navidad.