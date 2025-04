DCW 2025: LG sorprendió con increíbles soluciones de enfriamiento

LG no deja de sorprendernos, incluso cuando creemos que no hay nada más que hacer. Esta vez el escenario fue la conferencia Data Center World (DCW) 2025 en Washington, D.C., que se realizó del 14 al 17 de abril.

Esto marcó el debut de LG en la feria, en donde la compañía presentó una variedad de soluciones avanzadas de enfriamiento de centros de datos, incluyendo chillers de alto rendimiento, productos de enfriamiento de servidores a base de aire y líquido, y la solución LG Building Energy Control (BECON). Con sus tecnologías de enfriamiento directo al chip (D2C) de alta eficiencia y su software de control integrado impulsado por IA, LG tiene como objetivo hacer avances significativos en el creciente mercado de centros de datos de América del Norte.

Los centros de datos de IA generan más calor y consumen más electricidad que los centros de datos convencionales debido a la mayor densidad de racks de servidores y al mayor uso de chips que consumen muchos recursos, como unidades de procesamiento gráfico y memoria de alto ancho de banda. La solución híbrida de LG, que combina refrigeración de chips y refrigeración de salas, está diseñada para satisfacer las necesidades de gestión térmica de estas instalaciones de última generación, ofreciendo un rendimiento excepcional y una eficiencia energética de primer nivel.

