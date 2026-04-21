Data Center World 2026: LG Electronics presenta soluciones de enfriamiento para centros de datos de IA
LG se robó los reflectores de la conferencia Data Center World (DCW) 2026 que se lleva a cabo en Washington, D.C, del 20 al 23 de abril con nuevas soluciones integradas de enfriamiento para centros de datos de inteligencia artificial (AIDC). ¿Estás listo para conocer todos los detalles?
La exhibición global, enfocada en tecnologías de centros de datos e infraestructura, destaca el portafolio de enfriamiento de extremo a extremo de LG para AIDC, subrayando sus capacidades como proveedor integral de soluciones de enfriamiento.
Línea completa de enfriamiento Direct-To-Chip para cargas de trabajo de IA
En DCW 2026, LG está presentando su línea de enfriamiento Direct-to-Chip (DTC) para centros de datos, que utiliza tecnologías de enfriamiento líquido para satisfacer altas densidades térmicas y demandas de energía. Su placa fría integra una estructura de aletas mecanizadas para optimizar el flujo del refrigerante y ayudar a gestionar el calor de chips de alto rendimiento. La unidad de distribución de refrigerante (CDU) de 1.4 MW combina un diseño compacto con las tecnologías de control y sensado de LG, apoyando una operación estable y una mejor eficiencia energética gracias a bombas controladas por tecnología inverter.El artículo continúa a continuación.
También se exhibe el sistema Computer Room Air Handler (CRAH) de LG, que incorpora ventiladores y motores EC de alta eficiencia, junto con un chiller centrífugo enfriado por aire (ACC), extendiendo la cobertura desde el enfriamiento a nivel de servidor hasta la infraestructura general de la instalación.
Asociaciones en soluciones de enfriamiento por inmersión
LG está ampliando su portafolio con soluciones de enfriamiento por inmersión mediante colaboraciones que responden a la creciente demanda de enfriamiento en entornos de IA de alta densidad. La línea incluye sistemas de tanques de enfriamiento por inmersión desarrollados con la empresa estadounidense Green Revolution Cooling (GRC), así como fluidos de enfriamiento desarrollados conjuntamente con SK Enmove, proveedor de aceites base y lubricantes premium. Estas soluciones sumergen directamente el equipo de TI en líquido dieléctrico para un desempeño de enfriamiento más estable incluso en entornos de alta temperatura.
Capacidades avanzadas de control y operación
Para complementar su hardware, LG está fortaleciendo sus capacidades de control y operación a través de Data Center Cooling Management (DCCM). El software permite el monitoreo integrado y el control basado en datos en infraestructuras complejas de enfriamiento, incluyendo CDU, CRAH y ACC.
DCCM permite la operación continua mediante la detección temprana de anomalías y diagnósticos basados en sensores virtuales. Contribuye a una gestión de riesgos más sólida mediante mantenimiento predictivo, mientras que la optimización en tiempo real basada en cargas de trabajo de TI puede mejorar la eficiencia operativa. Sus capacidades de visualización en 3D permiten a los operadores monitorear el estado del sistema y gestionar las operaciones del centro de datos de manera más efectiva.
Maximizando el cómputo por megavatio
Más allá de las tecnologías de enfriamiento, LG destaca soluciones de software e infraestructura energética dirigidas a mejorar la eficiencia del centro de datos e incrementar la capacidad total de procesamiento. Entre ellas se encuentra una plataforma de orquestación de cargas de trabajo basada en IA desarrollada por PADO, una empresa que surgió del LG North America Innovation Center (LG NOVA).
Sirviendo como un "orquestador inteligente de cómputo consciente de la energía" para centros de datos, la plataforma analiza los sistemas de TI, enfriamiento y energía, aprovechando un gemelo digital multifísico y aprendizaje por refuerzo para ofrecer cambios operativos en tiempo real. Por ejemplo, puede transferir energía de servidores inactivos a sistemas que gestionan cargas de trabajo de IA más exigentes, apoyando un 25 por ciento más de utilización.
Solución DC Grid desarrollada conjuntamente para mejorar la eficiencia energética de AIDC
En paralelo, LG también está presentando una solución de red de corriente directa (DC) para operaciones de centros de datos, desarrollada en colaboración con LS Electric, LS Cable & System y LG Energy Solution. La solución DC Grid reduce la pérdida de energía al minimizar las etapas de conversión de energía comunes en los sistemas tradicionales de corriente alterna (AC), donde alrededor del 25 por ciento de la energía puede perderse como calor.
La solución permite que equipos principales del centro de datos, incluyendo chillers, operen directamente con corriente directa, reduciendo la pérdida inicial de energía a aproximadamente 15 por ciento.* Cuando se combina con fuentes de energía renovable como la energía solar, esta cifra puede reducirse hasta tan solo 10 por ciento. El resultado es una mayor eficiencia energética que puede contribuir a menores costos operativos totales.
"Los centros de datos de IA requieren tecnologías avanzadas de enfriamiento, pero también necesitan que la energía y las operaciones trabajen juntas de una manera más integrada", dijo James Lee, presidente de LG ES Company. "LG continuará ampliando sus capacidades de enfriamiento para AIDC, ofreciendo soluciones que mejoren el rendimiento y respalden una mayor eficiencia energética".
Los visitantes de DCW 2026 pueden experimentar las últimas soluciones AIDC de LG, incluyendo la línea de enfriamiento DTC, sistemas de tanques de enfriamiento por inmersión, el software integrado DCCM, la plataforma de orquestación de cargas de trabajo basada en IA de PADO y la solución DC Grid, en el stand de la compañía (#416, Walter E. Washington Convention Center) del 20 al 23 de abril.