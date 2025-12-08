Corea da un salto mundial en entretenimiento con Studio V, impulsado por LG

¡Increíble! LG anunció que su solución especializada de producción virtual (VP) con tecnología LED impulsa el recién inaugurado "Studio V", un estudio de producción virtual de última generación ubicado en StudioCube, en Daejeon, Corea del Sus.

StudioCube es el complejo de rodaje público más grande del país, y Studio V se posiciona como uno de los estudios de producción virtual más grandes del mundo, lo que refuerza el creciente impulso de Corea en la producción de contenido de próxima generación y fortalece su presencia global en el mercado del entretenimiento.

La ceremonia de inauguración, celebrada el 3 de diciembre y organizada por la Agencia Coreana de Contenido Creativo (KOCCA), reunió a importantes funcionarios gubernamentales, incluidos altos representantes del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y el alcalde de Daejeon. Su participación demostró el apoyo nacional a iniciativas como Studio V, que impulsan la innovación tecnológica en el sector del contenido creativo.

Studio V: Un nuevo referente para la producción virtual a gran escala

Diseñado específicamente para la producción cinematográfica de alta gama y los entornos virtuales inmersivos, Studio V cuenta con una enorme pantalla LED principal en forma de J, con capacidad para una instalación de hasta 8 metros de alto y 60 metros de ancho. Para adaptarse a las diversas necesidades de rodaje, también ofrece una pantalla de techo de altura ajustable y paredes laterales móviles. El sistema de techo incluye tres secciones LED motorizadas independientes con capacidad de movimiento vertical e inclinación.

En el corazón del estudio de producción virtual de Studio V se encuentra la solución LED VP de LG (modelo LBCJ026), diseñada específicamente para ofrecer un rendimiento de calidad profesional con una frecuencia de actualización de 7680 Hz y una estructura de escaneo de 1/8, minimizando los artefactos visuales como el parpadeo para garantizar una captura de cámara impecable. Alcanza una cobertura del 99.07% de la gama de colores DCI-P3, admite negros profundos y HDR de alta gama, y ​​ofrece entornos digitales realistas y de alta fidelidad. Los módulos ultraligeros de 5.9 kilogramos de la pantalla cuentan con sistemas de bloqueo de precisión que permiten una curvatura suave de la pantalla entre -5 y +10 grados.

Para complementar los flujos de trabajo completos de creación de contenido, el catálogo de LG también incluye los monitores profesionales LG OLED Pro, ampliamente utilizados en producción, corrección de color y posproducción por su excepcional precisión y consistencia de color.

(Image credit: LG)

Colaboración para un rendimiento óptimo en entornos de producción

Para crear un entorno totalmente integrado y listo para la producción, LG colaboró ​​estrechamente con Brompton Technology, líder mundial en procesamiento de vídeo LED. Mediante la optimización conjunta de la arquitectura del sistema, la calibración del color y el rendimiento de la renderización en tiempo real, esta colaboración garantizó una sincronización perfecta entre las pantallas LED y los procesadores de vídeo, lo que permitió a Studio V cumplir con los estándares de transmisión internacionales e integrarse sin problemas con los equipos de producción estándar de la industria.

Más allá de la excelencia técnica, la producción virtual basada en LED ofrece importantes beneficios ambientales y operativos. Al reemplazar los grandes decorados físicos con entornos 3D en tiempo real, esta tecnología reduce drásticamente el desperdicio de materiales y las emisiones de carbono, a la vez que ofrece ventajas en el set, como la visualización en tiempo real y programas de rodaje más rápidos y eficientes.

Impulsando el futuro de la creación de contenido inmersivo

LG continúa fortaleciendo su liderazgo en tecnología de producción virtual (VP) combinando décadas de innovación en pantallas con experiencia práctica en producción. En la sede central de la compañía en Norteamérica, ubicada en Nueva Jersey, LG opera su propio estudio de producción virtual equipado con la pantalla micro LED LG MAGNIT, produciendo contenido comercial en colaboración con su agencia creativa interna global, HSAD. Esta participación directa en flujos de trabajo de producción reales proporciona información valiosa que impulsa el perfeccionamiento continuo de la tecnología de producción virtual de LG.

"La producción virtual está transformando el futuro de la creación de contenido, y LG se compromete a impulsar este cambio", afirmó Nicolas Min, director del negocio de pantallas de información de LG Media Entertainment Solution Company. "Studio V ofrece un entorno de primer nivel que establece un nuevo estándar para la producción inmersiva, permitiendo que el contenido coreano expanda su alcance e impacto a escala global. Continuaremos invirtiendo en innovación sostenible y alianzas estratégicas que mejoren la eficiencia de la producción y empoderen a los creadores de todo el mundo".

