Cinco recetas inspiradas en el fútbol para disfrutar la fase final del torneo desde casa

Este verano de 2026, México ha ocupado un lugar histórico en el deporte mundial al convertirse nuevamente en sede de la máxima celebración del fútbol internacional. Millones de aficionados han llenado los estadios, restaurantes y hogares para seguir cada partido, mientras las reuniones entre amigos y familiares han convertido la comida en una parte esencial de la experiencia.

Con los partidos decisivos del gran torneo del verano cada vez más cerca, millones de aficionados se preparan para reunirse con amigos y familiares para seguir cada encuentro desde casa. Si bien la emoción se vive en la cancha, gran parte de la experiencia ocurre alrededor de la mesa.

Porque si algo caracteriza a los grandes torneos es que el fútbol también se disfruta a través de la comida. Las botanas, los platillos para compartir y las recetas inspiradas en diferentes culturas forman parte de una tradición que acompaña cada jornada mundialista y que encuentra en la cocina una forma distinta de viajar por los países participantes.

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Esta conexión entre deporte y gastronomía ha impulsado el interés por recetas internacionales que permiten explorar sabores de distintas regiones del mundo sin salir de casa. Al mismo tiempo, los consumidores buscan soluciones que les permitan cocinar de manera más práctica, especialmente cuando reciben invitados o preparan alimentos para compartir durante los partidos.

En este contexto, Ninja CRISPi y Ninja CRISPi PRO ofrecen una alternativa versátil para preparar desde botanas individuales hasta platillos para grupos numerosos gracias a sus funciones Air Fry, Max Crisp, Bake, Roast, Re-Crisp y Dehydrate.

Además, en un momento en que los consumidores muestran un interés creciente por los materiales presentes en los utensilios y electrodomésticos de cocina, ambos equipos incorporan recipientes de vidrio CleanCrisp™, diseñados para cocinar, servir, almacenar y recalentar alimentos utilizando el mismo recipiente, sin recurrir a los recubrimientos antiadherentes tradicionales. Esta característica permite simplificar la preparación y el servicio de los alimentos durante reuniones, al mismo tiempo que responde a una conversación cada vez más relevante sobre los materiales que entran en contacto con los alimentos.

Inspirados en algunos de los países que han marcado la historia de los grandes torneos internacionales, compartimos cinco recetas para convertir cada partido de la fase final en una experiencia gastronómica capaz de llevar a los aficionados a distintos rincones del mundo a través del sabor.

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Esquites crujientes con chile y limón:

Como país anfitrión de la gran fiesta futbolística, México aporta una de las botanas callejeras más emblemáticas de su gastronomía.

Mezcla 4 tazas de granos de elote cocidos con 1 cucharada de aceite de oliva, 1 cucharadita de chile piquín, 1 cucharadita de paprika, Jugo de 2 limones y sal al gusto. Distribuye en una sola capa dentro del recipiente de Ninja CRISPi® y activa la función Max Crisp durante 12-15 minutos a 205°C. Agita a mitad de cocción. Sirve con mayonesa, queso cotija rallado, limón adicional y salsa picante al gusto.

Croquetas de jamón serrano, para honrar a España:

Las croquetas forman parte de la identidad gastronómica española y son uno de los aperitivos más presentes en reuniones sociales y encuentros deportivos.

Para preparar, derrite 60 g mantequilla y añade 60 g harina. Cocina durante 2 minutos removiendo constantemente. Agrega 500 ml de leche entera poco a poco hasta obtener una mezcla espesa. Incorpora 120 g de jamón serrano finamente picado, pimienta y nuez moscada. Refrigera la mezcla por al menos 4 horas, forma pequeñas croquetas y pásalas por 100 g de harina, 2 huevos y 150 g de pan molido para empanizar. Rocía ligeramente con aceite y activa la función Air Fry de Ninja CRISPi a 200°C por 12 minutos.

Empanadas de carne, un clásico de Argentina:

Las empanadas de carne son un imperdible de la gastronomía argentina. Para prepararlas, sofríe 400 g de carne molida de res con ½ cebolla finamente picada, 1 diente de ajo, ½ pimiento rojo, 1 cucharadita de paprika, ½ cucharadita de comino, sal y pimienta al gusto. Cuando la mezcla se enfríe, incorpora 2 huevos cocidos picados y 50 g de aceitunas verdes rebanadas. Rellena 10 discos para empanadas, ciérralos formando el tradicional repulgue y barnízalos ligeramente con huevo batido. Colócalos en Ninja CRISPi® utilizando la función Air Fry a 190 °C durante 12 a 15 minutos, hasta obtener una cubierta dorada y crujiente. Sirve acompañadas de chimichurri o salsa criolla.

Coxinhas:

Pocas botanas representan tan bien la cultura de reunión brasileña como las coxinhas, pequeñas piezas de masa rellenas de pollo deshebrado y especias.

Para preparar la masa, hierve 500 ml de caldo de pollo, agrega 250 g de harina y mezcla hasta formar una masa uniforme. Deja enfriar. Posteriormente para el relleno, sofríe 350 g de pechuga cocida y deshebrada con 1 cucharada de cebolla picada, 1 cucharadita de paprika y perejil al gusto y forma pequeñas peras de masa rellenas de pollo. Empaniza con 2 huevos y pan molido. Luego, colócalas en Ninja CRISPi PRO con la función Air Fry a 200°C durante 14 minutos para lograr esta deliciosa botana.

Alitas Buffalo, el que no puede faltar de Estados Unidos:

Las Buffalo Wings se han convertido en un clásico para disfrutar cualquier partido gracias a su combinación de exterior crujiente y salsa ligeramente picante.

Para prepararlas, mezcla 1 kg de alitas de pollo con 1 cucharada de polvo para hornear, 1 cucharadita de paprika, ½ cucharadita de ajo en polvo, ½ cucharadita de cebolla en polvo, sal y pimienta al gusto. Colócalas en Ninja CRISPi PRO™ y activa la función Air Fry a 200 °C durante 22 a 25 minutos, volteándolas a la mitad de la cocción para lograr un dorado uniforme. Mientras tanto, prepara la salsa mezclando 60 g de mantequilla derretida, 80 ml de salsa tipo Buffalo y unas gotas de salsa inglesa. Al finalizar la cocción, incorpora las alitas en la salsa hasta cubrirlas completamente y acompáñalas con bastones de apio, zanahoria y un dip de queso azul o ranch.

El crecimiento de la cultura del snacking deja ver cómo las personas buscan cada vez más experiencias culinarias para convivir con sus seres queridos. En ese contexto, Ninja CRISPi y Ninja CRISPi PRO permiten, de forma sencilla y amigable, preparar, cocinar, servir, almacenar y recalentar en los contenedores de vidrio CleanCrisp, sin recubrimientos antiadherentes tradicionales. Además, la incorporación de controles digitales de precisión en Ninja CRISPi PRO, junto con su capacidad de preparaciones para grupos de hasta diez personas, refleja cómo la tecnología culinaria continúa adaptándose a nuevas formas de convivencia.

México ha vuelto a recibir al mundo y en esta fase final, mientras los estadios reúnen a miles de aficionados, millones de personas vivirán la emoción de cada partido desde casa. Ninja CRISPi y Ninja CRISPi PRO permiten preparar botanas inspiradas en distintas culturas de forma práctica y compartir alrededor de la mesa una experiencia que, al igual que el fútbol, tiene el poder de reunir a personas de cualquier parte del mundo.