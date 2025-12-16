CES 2026: LG SIGNATURE redefine la estética y la inteligencia con su nueva línea

¿Estás listo para para celebrar una década de innovación con las más recientes colecciones LG Signature? De ser así, no te puedes perder los detalles del CES 2026, escenario perfecto para la evolución de la marca premium de LG.

Cabe destacar que las más recientes colecciones LG SIGNATURE presentan una gama ampliada de productos que combinan potentes capacidades de inteligencia artificial con un diseño elevado, sin perder la estética atemporal de lujo discreto que define a la marca.

Impulsada por LG AI Core-Tech, la nueva línea LG SIGNATURE incorpora un nivel superior de inteligencia y comodidad sin fricciones en la vida cotidiana. Gracias a un conjunto de funciones impulsadas por IA y capacidades de inteligencia artificial generativa, los electrodomésticos ofrecen experiencias personalizadas diseñadas para maximizar la conveniencia del usuario.

Como pieza central de la exhibición se presenta el nuevo refrigerador LG SIGNATURE, que encarna la visión de LG para la cocina inteligente. Equipado con inteligencia artificial conversacional basada en tecnología de modelos de lenguaje de gran escala (LLM), el refrigerador permite interacciones en lenguaje natural para ofrecer recomendaciones personalizadas¹. Un nuevo display LCD de 6.8 pulgadas complementa las avanzadas tecnologías de IA de LG y contribuye a mantener niveles óptimos de enfriamiento, preservando la frescura de los alimentos. Además, la función AI Fresh monitorea las variaciones de temperatura en función de los patrones de uso y preenfría el interior hasta dos horas antes de una apertura anticipada de la puerta.

Para llevar la comodidad a un nivel superior, el refrigerador LG SIGNATURE Smart InstaView facilita la gestión de alimentos gracias a ThinQ Food, que utiliza una cámara interna para identificar los ingredientes, sugerir recetas y ofrecer sustituciones creativas basadas en los productos disponibles². Cuando no está en uso, el panel T-OLED InstaView puede mostrar visuales elegantes que realzan el ambiente y transforman la cocina en un espacio inspirador y lleno de personalidad.

Para elevar la experiencia en la cocina, el horno LG SIGNATURE incorpora funciones como Gourmet AI, que utiliza una cámara con IA dentro del horno para identificar más de 85 platillos y seleccionar automáticamente los ajustes de cocción ideales. La función AI Browning supervisa el dorado del pan durante el horneado y envía una notificación a través de la app ThinQ cuando alcanza el nivel de cocción pre-establecido. Además, las funciones de conectividad con el smartphone permiten monitorear el proceso en tiempo real, generar un resumen en un lapso de tempo al finalizar la cocción y compartirlo fácilmente en redes sociales.

La nueva línea SIGNATURE se mantiene fiel a su identidad minimalismo refinado, una estética unificada caracterizada por líneas horizontales depuradas, emblemáticos acentos dorados y un cuidado excepcional en cada detalle. Fiel a la herencia de excelencia de la marca, los nuevos productos combinan un diseño elegante con mayor capacidad y un rendimiento optimizado gracias a la inteligencia artificial.

LG presentará tres nuevas colecciones de diseño LG SIGNATURE —Seamless, Iconic y Tailored— que ofrecen a los consumidores la libertad de elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades y a su estilo personal. Diseñadas para cumplir con los más altos estándares de rendimiento, estas colecciones incorporan materiales de gran carácter que aportan una presencia sólida y sofisticada en el hogar. En línea con esta visión, LG busca ampliar su base de clientes premium mediante el fortalecimiento de estrategias específicas por región y la aceleración de su crecimiento en los mercados globales de alta gama.

Además, LG SIGNATURE presentará espacios inmersivos en colaboración con la marca italiana de muebles de alta gama Poliform, demostrando cómo los electrodomésticos se integran con interiores de lujo para ofrecer soluciones de vida premium cuidadosamente orquestadas.

"LG SIGNATURE integra diseño, rendimiento y experiencia en perfecta armonía, redefiniendo el futuro del lujo en el hogar y estableciendo un nuevo estándar para los electrodomésticos premium", afirmó Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Al celebrar su décimo aniversario, la línea LG SIGNATURE ampliada sigue liderando el mercado global para los clientes que buscan un estilo de vida más expresivo y elevado".

Los visitantes de CES 2026 podrán conocer las nuevas incorporaciones de la renovada línea LG SIGNATURE en el stand de LG, del 6 al 9 de enero, en el Las Vegas Convention Center (stand #15004).