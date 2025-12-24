CES 2026: Hisense consagra su liderazgo en láser home cinema con los nuevos XR10 y PX4-PRO

Sin duda, Hisense será una de las compañías con más sorpresas durante el CES 2026, esta vez anunció el lanzamiento de los nuevos XR10 y PX4-PRO, un par de proyectores con los que Hisense consolida su liderazgo mundial en tecnología láser, ofreciendo productos con tamaños de 65 a 300 pulgadas que se adaptan a cada hogar, habitación y estilo de vida. Sin duda, una experiencia única.

"Cuando presentamos el TriChroma Laser TV en el escenario del CES en 2019, éramos la única marca que hablaba seriamente de proyectores láser y sistema de color multi-primario", afirmó Wood Bi, director de tecnología de Hisense USA. "En un momento en que otros aún perfeccionaban las tecnologías de visualización tradicionales, apostamos por el futuro, y esa apuesta dio sus frutos: la tecnología láser se convirtió en un pilar del crecimiento para Hisense, impulsándonos a innovar con mayor rapidez, escalar de forma más inteligente y liderar globalmente las experiencias de pantalla grande. El XR10 es el siguiente capítulo de esa historia".

Superando los límites con innovación líder en la industria

Este año, Hisense refuerza su larga trayectoria de innovación en Láser Home Cinema con la presentación del nuevo XR10, un proyector láser pionero en su clase, diseñado para cinéfilos que buscan la experiencia de una gran pantalla sin sacrificar diseño, flexibilidad ni fidelidad. Ya sea instalado en un cine en casa o en la sala de estar, el XR10 ofrece un rendimiento láser premium en un cuerpo increíblemente compacto.

Equipado con el motor láser digital LPU 3.0 más avanzado, un chipset completamente actualizado y una fuente de luz láser triple RGB pura, el XR10 alcanza un brillo récord de 6000 lúmenes ANSI con una eficiencia excepcional, ofreciendo luminosidad incluso en entornos bien iluminados. Con 16 lentes de cristal para una mejor transmisión de luz y estabilidad térmica, minimiza la pérdida de luz y previene la decoloración. El nuevo sistema IRIS ajusta automáticamente la apertura y la exposición de la lente para adaptarse a los cambios de iluminación, ofreciendo imágenes más nítidas, un contraste excepcional de hasta 6000:1 y un nivel de detalle equilibrado tanto en ambientes con altas luces como en condiciones de poca luz. Para alcanzar este desempeño avanzando en un formato compacto, el equipo integra un sistema de refrigeración líquida de microcanales, completamente sellado y líder en la industria, que optimiza la disipación del calor, mientras que su diseño a prueba de fugas garantiza un rendimiento estable y confiable a lo largo del tiempo.

El XR10 ofrece una fidelidad de color excepcional con una gama de colores BT.2020 significativamente ampliada, mientras que una tasa de supresión de granos tan baja como el 6 por ciento garantiza una imagen clara y sin artefactos, superando las más altas expectativas de excelencia técnica.

Con un rango de zoom óptico de 0,84x a 2,0x, la claridad y el color se mantienen nítidos incluso en pantallas de gran tamaño, desde 65 hasta 300 pulgadas. Equipado con la primera solución de detección inteligente de 4 cámaras + doble TOF del sector, combinada con ajustes automáticos inteligentes de IA, el XR10 logra una corrección sin pérdidas de imágenes proyectadas lateralmente hasta ±15°. Además, el diseño de desplazamiento de lente permite un posicionamiento vertical y horizontal preciso sin mover el proyector, lo que ofrece una configuración flexible en cualquier lugar.

Un elemento esencial del cine en casa con un diseño cuidado

El Hisense PX4-PRO está diseñado para quienes buscan una auténtica experiencia de cine en casa sin tener que dedicar una habitación entera. Basándose en el legado del PX3-PRO, uno de los proyectores de alcance ultracorto más reconocidos de Hisense, el PX4-PRO aporta una escala cinematográfica y un diseño impresionante al centro de cualquier habitación.

Con tamaños de proyección de hasta 200 pulgadas, 3500 lúmenes ANSI de brillo, un contraste máximo de 6000:1 logrado por el nuevo sistema de lentes IRIS y resolución 4K, el PX4-PRO ofrece imágenes envolventes con colores vibrantes y detalles nítidos, ya sea viendo una película, viendo tus deportes favoritos o simplemente disfrutando de una noche tranquila. Su formato elegante y compacto complementa los interiores modernos, convirtiéndolo en una elegante incorporación a cualquier configuración multimedia o espacio habitable.

La tecnología láser TriChroma y la certificación IMAX Enhanced garantizan un contraste intenso y una fidelidad de color excepcional, mientras que su latencia ultrabaja ofrece un rendimiento excepcional para los gamers. El PX4-PRO ofrece la apariencia de un cine de lujo en casa, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a todos los estilos de vida.

Liderando el Futuro del Color

La línea de productos Hisense para 2026 representa un gran avance tanto en logros técnicos como en el diseño enfocado en el usuario. Con su tecnología láser TriChroma patentada, lanzamientos pioneros en la industria, como el primer televisor RGB presentado el año pasado, y soluciones de proyección que abarcan todas las necesidades y tamaños de pantalla, Hisense continúa liderando el mercado en color multi-primarios y escala inmersiva. Desde la sala de estar hasta el cine, desde creadores de contenido hasta familias, Hisense está expandiendo el futuro de la televisión para que sea más vibrante, más flexible y más humana que nunca.

Visite Hisense en CES 2026, del 6 al 9 de enero, en el LVCC, Central Hall, Stand 17704. Para obtener más información sobre todas las innovaciones de Hisense para 2026 y sintonizar toda la cobertura en vivo, visite la página oficial y siga a Hisense México en Facebook, Hisense Mx en YouTube, @hisensemex en Instagram y @Hisense_Mexico en X.