CES 2026: Dreame presenta su nuevo "Ecosistema Inteligente Integral para Todo el Hogar"

Dreame está de regreso en CES en su edición 2026 y listo para sorprender con su primer Ecosistema Inteligente Integral para Todo el Hogar.

Los asistentes podrán conocer este futuro de vida conectada a través de dos exhibiciones principales en: Las Vegas Convention Center (Central Hall, Booth 17726) y en el Venetian Expo (Booth 52323).

Evolucionando desde sus orígenes como pionero en limpieza inteligente, Dreame se posiciona hoy como un impulsor de la vida conectada. La visión de la compañía es crear una red de hogares inteligentes donde la tecnología funcione de manera discreta en segundo plano para facilitar las tareas del día a día, permitiendo un estilo de vida más cómodo, organizado y equilibrado. CES 2026 marcará la primera presentación integrada de este ecosistema, dando vida a la promesa de la marca "All Dreams in One Dreame".

Durante el evento se presentarán productos innovadores que llevan la inteligencia del hogar también al uso personal:

La cúspide de las aspiradoras robot: presentación de la Serie X60, el modelo insignia ultradelgado que combina un perfil de tan solo 7.95 cm con aprendizaje inteligente reforzado, estableciendo un nuevo estándar global en limpieza del hogar.

Electrodomésticos inteligentes reinventados: incluyendo el debut internacional del aire acondicionado Serie D-Wind con diseño integrado en esquinas y un refrigerador pionero con sistema instantáneo de agua mineral con gas, redefiniendo la inteligencia en la cocina y la sala de estar.

Esencial premium de estilizado personal: presentación del nuevo AirStyle Pro HI, una avanzada herramienta 2-en-1 para secado y estilizado que incorpora una unidad principal mejorada y un portafolio ampliado de accesorios, llevando el estilizado profesional al hogar.

Como parte de las actividades principales, Dreame realizará el lanzamiento completo de su ecosistema de productos en su booth principal el 6 de enero, donde presentará todas sus soluciones para la vida inteligente. Además, el 7 de enero a las 14:00 horas, la leyenda de la NBA y el MVP más joven en la historia de la liga, Derrick Rose, tendrá una aparición especial para conocer de cerca las más recientes innovaciones de la marca.

Por primera vez, la exhibición de Dreame se desarrollará en dos sedes icónicas del CES. El LVCC albergará la exposición principal del ecosistema inteligente en un espacio de más de 1,200 m², mientras que el Venetian Expo contará con una zona dedicada a experiencias premium de limpieza inteligente.