Bienvenido a la nueva era del gaming: NVIDIA presentó las GeForce RTX 5060 con DLSS 4

¡Es hoy, es hoy! A partir de este 16 de abril, NVIDIA lleva DLSS 4 y todas sus innovaciones de arquitectura Blackwell a los gamers con el lanzamiento de las nuevas GeForce RTX 5060 para PCs de escritorio, iniciando con la 5060 Ti.

Esta nueva generación incluye DLSS 4, trazado de rayos completo, renderizado neuronal y tecnologías como NVIDIA Reflex para un rendimiento y calidad visual excepcionales.

Gracias a su potencia adicional y compatibilidad con funciones como DLSS 4 con Multi Frame Generation, Super Resolution y Ray Reconstruction, las nuevas GeForce RTX 5060 ofrecen un rendimiento hasta dos veces más rápido que la generación anterior.

Además, DLSS 4 con Multi Frame Generation ha mejorado el rendimiento en títulos como Black Myth: Wukong, EXFIL, No More Room In Hell 2 y Squad.

A continuación, un vistazo a los juegos que ya integran las tecnologías RTX:

Black Myth: Wukong: Uno de los títulos más esperados y vendidos del año ahora se ve y se juega mejor que nunca. Con mundos trazados por rayos y combates épicos contra jefes, Black Myth: Wukong se actualiza con DLSS Multi Frame Generation, lo que permite multiplicar el rendimiento de forma impresionante. Gracias a esta mejora, los jugadores pueden alcanzar más de 110 FPS en GeForce RTX 5070, 130 FPS en GeForce RTX 5070 Ti, 150 FPS en GeForce RTX 5080 y hasta 240 FPS en GeForce RTX 5090, exprimiendo al máximo los monitores 4K OLED G-SYNC con DisplayPort 2.1.

Squad: Este shooter multijugador, famoso por su enfoque táctico y realismo, ahora es más fluido que nunca con la incorporación de DLSS Multi Frame Generation. Ahora, con una GeForce RTX serie 50, la experiencia se vuelve mucho más suave y precisa.

EXFIL: En este simulador militar de acceso anticipado, cada bala cuenta. Con un modelo balístico que simula caída, penetración y rebotes, EXFIL ya contaba con DLSS Frame Generation y Super Resolution. Ahora suma DLSS Multi Frame Generation, llevando el rendimiento al siguiente nivel. Además, se actualizó el modelo de Super Resolution con una IA más avanzada, mejorando aún más la calidad de imagen para todos los jugadores con RTX.

No More Room In Hell 2: Este intenso juego cooperativo de terror enfrenta a ocho jugadores en un extenso mapa infestado de zombis. Su más reciente actualización "Reanimation" añade DLSS Multi Frame Generation, complementando un conjunto de tecnologías RTX que ya incluía DLSS Frame Generation, Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex. La actualización también incorpora dos nuevos mapas, un sistema de combate cuerpo a cuerpo rediseñado, un inventario radial basado en peso, nuevos zombis, armas y mucho más. Todo esto podrá probarse de forma gratuita durante el Steam Free Weekend del 17 al 21 de abril.