Apple renueva su colección Pride con una correa tejida en 11 colores y nuevos diseños dinámicos

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Nueva colección Pride de Apple: correa, watch face y fondos personalizables

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(Crédito de imagen: Apple)

Hoy, Apple ha presentado una nueva correa Sport Loop Pride Edition para el Apple Watch, una esfera de reloj y fondos de pantalla para iPhone y iPad con el fin de celebrar a las comunidades LGBTQ+ de todo el mundo durante el Mes del Orgullo y más allá. Apple se enorgullece de apoyar económicamente a organizaciones que prestan servicios a las comunidades LGBTQ+.

La nueva correa Sport Loop Pride Edition, disponible para su pedido a partir de hoy, está tejida con un arcoíris de 11 colores de hilos de nailon. El intrincado tejido fusiona un color con el siguiente, creando profundidad y movimiento a lo largo de la correa. El diseño resultante es alegre y vibrante, y muestra un espectro completo de colores que reflejan las identidades únicas que dan forma a las comunidades LGBTQ+ en todo el mundo.

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(Image credit: Apple)

El fondo de pantalla a juego para iPhone y iPad presenta un diseño alegre y dinámico a juego, con colores igualmente personalizables.

Precio y disponibilidad

  • La correa Sport Loop de la edición Pride ya se puede pedir en apple.com y en la app Apple Store, y estará disponible en las tiendas Apple Store a partir de finales de esta semana, por 49 dólares (EE. UU.). La correa también estará disponible en distribuidores autorizados de Apple.
  • La correa Sport Loop Pride Edition está disponible en tamaños de 40 mm, 42 mm y 46 mm.
  • La esfera de reloj Pride Luminance y los fondos de pantalla para iPhone y iPad estarán disponibles para añadirlos a la galería de esferas de reloj y a la galería de fondos de pantalla una vez que estén disponibles watchOS 26.5, iOS 26.5 y iPadOS 26.5.
Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor