Apple renueva su colección Pride con una correa tejida en 11 colores y nuevos diseños dinámicos

Hoy, Apple ha presentado una nueva correa Sport Loop Pride Edition para el Apple Watch, una esfera de reloj y fondos de pantalla para iPhone y iPad con el fin de celebrar a las comunidades LGBTQ+ de todo el mundo durante el Mes del Orgullo y más allá. Apple se enorgullece de apoyar económicamente a organizaciones que prestan servicios a las comunidades LGBTQ+.

La nueva correa Sport Loop Pride Edition, disponible para su pedido a partir de hoy, está tejida con un arcoíris de 11 colores de hilos de nailon. El intrincado tejido fusiona un color con el siguiente, creando profundidad y movimiento a lo largo de la correa. El diseño resultante es alegre y vibrante, y muestra un espectro completo de colores que reflejan las identidades únicas que dan forma a las comunidades LGBTQ+ en todo el mundo.

La nueva esfera de reloj Pride Luminance complementa el diseño de la correa con colores que se refractan dinámicamente para celebrar la vitalidad, el espíritu y la individualidad de la comunidad LGBTQ+. La esfera está diseñada con dos patrones geométricos: radial, con rayos de color que se alinean con las marcas de las horas, y vertical, que refleja las coloridas rayas lineales del patrón de tejido. Con esta colección, los usuarios pueden personalizar la esfera del reloj con aún más opciones de color para crear una expresión única de sí mismos y de sus comunidades.

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(Image credit: Apple)

El fondo de pantalla a juego para iPhone y iPad presenta un diseño alegre y dinámico a juego, con colores igualmente personalizables.

Precio y disponibilidad

La correa Sport Loop de la edición Pride ya se puede pedir en apple.com y en la app Apple Store, y estará disponible en las tiendas Apple Store a partir de finales de esta semana, por 49 dólares (EE. UU.). La correa también estará disponible en distribuidores autorizados de Apple.

La correa Sport Loop Pride Edition está disponible en tamaños de 40 mm, 42 mm y 46 mm.

La esfera de reloj Pride Luminance y los fondos de pantalla para iPhone y iPad estarán disponibles para añadirlos a la galería de esferas de reloj y a la galería de fondos de pantalla una vez que estén disponibles watchOS 26.5, iOS 26.5 y iPadOS 26.5.