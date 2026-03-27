50 años de Apple: el legado de una compañía que cambió la tecnología

¿Recuerdas la primera vez que escuchaste hablar de Apple? Estamos seguros que ya han pasado muchos años desde que eso pasó, pues la popular compañía de la manzana mordida está por cumplir 50 años.

Desde su fundación el 1 de abril de 1976, Apple ha estado motivada por su convicción de que todo avance es posible gracias a quienes desafían lo convencional e imaginan lo imposible. Ese espíritu de pensar diferente ha tenido como resultado productos y servicios que han transformado industrias enteras y enriquecido la vida de muchísimas personas alrededor del mundo. Desde productos revolucionarios como el Apple II y la Macintosh, hasta el iPod, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac y Apple Vision Pro, así como los servicios que los usuarios disfrutan todos los días, como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV, Apple siempre ha logrado combinar poderosas tecnologías con un diseño intuitivo para empoderar a las personas a hacer cosas extraordinarias.

Si bien Apple es reconocida por su pensamiento vanguardista, este hito brinda una oportunidad especial para reflexionar sobre el camino recorrido, celebrar a las personas y las comunidades que han pensado de forma diferente con nosotros y honrar los sólidos valores que siguen guiando nuestra tarea.

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Para conmemorar esta ocasión especial, nuestro CEO, Tim Cook, ha compartido una carta en apple.com/mx que contiene sus reflexiones sobre la historia y los valores de la compañía, además de celebrar a las personas que, durante los últimos 50 años, han logrado que Apple sea lo que es hoy.

En las próximas semanas, Apple y su comunidad global celebrarán el 50.° aniversario de la empresa, reconociendo la creatividad, la innovación y el impacto que muchísimas personas alrededor del mundo han hecho posible con la tecnología de Apple.

“En Apple, pensar diferente siempre ha sido fundamental”, señaló Tim Cook, CEO de Apple. “Es lo que nos ha impulsado a crear productos que empoderen a las personas para que puedan expresarse, conectarse y crear cosas maravillosas. Al celebrar 50 años, sentimos un profundo agradecimiento hacia quienes nos han acompañado en este camino y quienes continúan inspirando todo lo que está por venir”.

Desde un primer momento, Apple ha tenido la convicción de que la tecnología por sí sola no es suficiente. Es la combinación de la tecnología con las humanidades y ciencias sociales, guiadas por el talento humano, lo que hace que sus productos sean tan significativos. Esa convicción sigue definiendo el trabajo actual de Apple, desde los avances con Apple Intelligence hasta la fabricación de productos y servicios diseñados con la privacidad en el centro y creados para mejorar la accesibilidad, siempre pensando en el planeta.

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Al celebrar este gran hito, Apple continúa enfocada en el futuro y en seguir pensando diferente durante los próximos años. La empresa seguirá innovando con chips revolucionarios, productos increíbles, softwares transformadores y servicios que mejoran la vida de las personas, reforzando su compromiso con la responsabilidad, la educación y el impacto en comunidades de todo el mundo.