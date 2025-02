KBIS 2025: LG presenta sus últimas soluciones de vanguardia para espacios residenciales

¿Saben qué tienen en común la Feria de la Industria de Cocina y Baño 2025 (KBIS) y la Feria Internacional de Constructores (IBS) 2025? Muy sencillo, son el escenario para las nuevas soluciones de vanguardia para espacios residenciales de LG.

Recordemos que la Feria de la Industria de Cocina y Baño 2025 (KBIS) y en la Feria Internacional de Constructores 2025 (IBS) se llevaron a cabo en Las Vegas del 25 al 27 de febrero.

LG es expositor habitual en KBIS y participante por primera vez de la feria de productos B2B de construcción más grande del mundo, IBS, y presenta una gama de productos y soluciones innovadoras diseñadas para satisfacer las crecientes necesidades de los diseñadores de hogares y constructores en el mercado estadounidense. Las ofertas de LG combinan un diseño reflexivo con tecnologías de vanguardia, alineadas con las últimas tendencias de estilo de vida y vivienda en Estados Unidos.

LG cautivará e inspirará a los asistentes del evento con las recientemente renombradas soluciones de cocina ultra premium de SKS (SIGNATURE KITCHEN SUITE) en KBIS 2025. Los visitantes podrán experimentar la pasión y autenticidad detrás de la filosofía "True to Food" de SKS a través de las últimas innovaciones de la marca, que incluyen el Pro Range de indución de 36 pulgadas sin zona de cocción y el concepto revolucionario Island System.

El chef ejecutivo Nick Ritchie, del SKS Experience & Design Center en Napa Valley, California, realizará demostraciones culinarias en vivo con el SKS Pro Range y el horno de pared Combi. Estos electrodomésticos de vanguardia cuentan con Gourmet AI™, que analiza los ingredientes disponibles y sugiere recetas y modos de cocción óptimos para una experiencia culinaria mejorada.

La exhibición de SKS también destacará cocinas "Technicurean", donde la experiencia culinaria se encuentra con la tecnología avanzada. Estas cocinas integran perfectamente las últimas innovaciones de SKS, como la cava de vino de columna de 24 pulgadas con curaduría de vino habilitada con LG ThinQ y el elegante paquete SKS Transitional, y han sido diseñadas para diferentes facetas del estilo de vida Technicurean.

Maximizando el espacio, la eficiencia energética y la comodidad diaria con LG

Más allá de SKS, la exhibición de LG en KBIS presenta una variedad de soluciones premium con la marca LG, diseñadas exclusivamente para el mercado estadounidense.

Los visitantes podrán explorar electrodomésticos de alta capacidad y eficiencia a través de cuatro zonas dedicadas: Zero Clearance, Zero Gas, Zero Venting y Zero Inefficiency, experimentando conectividad sin interrupciones y comodidad personalizada habilitada por el hub LG AI Home, ThinQ ON y soluciones de vida inteligente, como ThinQ UP y ThinQ Care.

Enfocándose en el tema "Zero", LG presenta innovaciones diseñadas para optimizar los espacios del hogar. La Zona Zero Clearance, estilizada como un ambiente de vida moderno y elegante, presenta electrodomésticos que incorporan la tecnología Zero Clearance de LG, que optimiza el espacio. La Zona Zero Gas destaca una variedad de electrodomésticos eléctricos para cocina y lavandería, como estufas de inducción y hornos, mostrando los beneficios de la electrificación. La Zona Zero Venting demuestra el liderazgo de LG en secadoras con bomba de calor. Estas secadoras proporcionan una mayor eficiencia con la bomba de calor DUAL Inverter de la compañía y un análisis preciso del tipo de tela y el peso de la carga con el Motor AI DirectDrive (AI DD) y la tecnología 6 Motion™. Un modelo a escala permite ver de cerca la mecánica avanzada del secador con bomba de calor de LG.

La Zona Zero Inefficiency presenta el estilo de vida "Zero Labor Home" con el hub LG ThinQ ON AI Home y una gama de electrodomésticos impulsados porIA. Esto incluye soluciones espaciosas y de alta capacidad, ideales para hogares más grandes, como el combo de lavadora y secadora LG SIGNATURE de 29 pulgadas y la WashTower de 29 pulgadas. LG ThinQ ON simplifica la gestión del hogar, ThinQ UP ofrece actualizaciones continuas de servicio y ThinQ Care ofrece soporte proactivo de alta calidad, creando una experiencia de vida más inteligente y eficiente, y mejorando la comodidad diaria.

Acelerando la expansión en el mercado de constructores de EE. UU. con soluciones integrales para el espacio

(Image credit: LG)

Debutando en IBS, LG presenta una gama de soluciones para constructores, diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los constructores de viviendas y las demandas únicas de sus clientes. La exhibición integral de LG en IBS presenta espacios conceptuales diseñados para adaptarse a varios estilos de vida y preferencias, cada uno ofreciendo un paquete optimizado que refleja el profundo conocimiento y comprensión de la empresa sobre las últimas tendencias en viviendas de EE. UU.

Los constructores pueden explorar diferentes colecciones de soluciones para el hogar atractivas, incluyendo paquetes con electrodomésticos certificados ENERGY STAR con tecnología de bomba de calor y paquetes premium integrados personalizados para viviendas unifamiliares y multifamiliares. El área central de reuniones de la exhibición permite a los asistentes conectarse con LG Pro Builders, el equipo de ventas dedicado de LG para el mercado de constructores, para discutir las soluciones residenciales exhibidas.

La exhibición de LG en IBS también resalta los beneficios de sus soluciones de gestión de hogares inteligentes. LG ThinQ integra electrodomésticos inteligentes y dispositivos IoT en un sistema unificado de hogar inteligente, mejorando la conveniencia y seguridad para los propietarios. Además, LG ThinQ Care ofrece soporte proactivo, protegiendo inteligentemente el rendimiento y la fiabilidad de los electrodomésticos, mientras ayuda a prevenir visitas costosas e inconvenientes al servicio técnico.

"Al participar en KBIS e IBS, LG refuerza su compromiso de ofrecer soluciones integrales de alto rendimiento y adaptadas al mercado de electrodomésticos y viviendas de EE. UU.", dijo Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Continuaremos proporcionando soluciones innovadoras que aborden completamente las necesidades de nuestros clientes B2C y B2B".

Los visitantes de KBIS 2025 e IBS 2025, pueden experimentar las últimas innovaciones de LG en los stands de la compañía (West Hall #W2417 y #W2931, Las Vegas Convention Center) del 25 al 27 de febrero.