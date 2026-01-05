CES 2026, día 1: los 11 mejores gadgets que hemos visto hasta ahora, desde luces inteligentes hasta los nuevos OLED de LG

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página principal de la CES para conocer las últimas noticias y nuestras opiniones prácticas sobre todo, desde televisores 8K y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial. ¡Y no olvides seguirnos en TikTok y WhatsApp para conocer las últimas novedades de la feria CES!

Es hora de la CES otra vez: el evento anteriormente conocido como Consumer Electronics Show ahora se llama simplemente CES, pero sigue siendo la mayor exposición tecnológica del calendario. La edición de 2026 ya está en marcha en Las Vegas, y el equipo de TechRadar ha estado echando un vistazo a todo lo que se exhibe.

El CES es una oportunidad para que las empresas tecnológicas, grandes y pequeñas, muestren algunos de los productos que lanzarán a lo largo del año. En el CES se puede encontrar de todo, desde computadoras portátiles y relojes inteligentes hasta refrigeradores y luces inteligentes, y a menudo también se pueden ver tecnologías extravagantes e inusuales.

Aquí está nuestro resumen de lo más destacado que hemos visto en el primer día de la CES. Técnicamente, es el «día cero», el día en el que se dan muchas ruedas de prensa y se emiten muchos comunicados de prensa, y esto es lo que nos ha llamado la atención, sin ningún orden en particular...

1. Pebble Round 2

Mejor característica: la pantalla de tinta electrónica de 1,3 pulgadas

Pebble Round 2 es oficial (Image credit: Core Devices)

Los relojes inteligentes Pebble están de vuelta, y el Round 2 busca solucionar algunos de los problemas que frenaron al Time Round original (allá por 2015). En concreto, incorpora una pantalla de tinta electrónica más grande y una duración de la batería muy mejorada, a un precio más económico.

Entre sus funciones inteligentes se incluyen la posibilidad de realizar un seguimiento de los pasos y el sueño, e incluso ofrece una resistencia básica al agua. Se puede emparejar tanto con iPhones como con dispositivos Android, y se puede adquirir por 199 dólares (unos 145 libras esterlinas/295 dólares australianos), con envío en mayo.

2. JBL Soundgear Clips

Mejor característica: el diseño de "pendiente de oreja"

JBL Soundgear Clips (Image credit: JBL)

Hay muchos audífonos y cascos en exhibición en el CES 2026, pero los JBL Soundgear Clips nos han llamado la atención, ¿o debería decir «el oído»? Como su nombre indica, son los primeros audífonos de JBL que utilizan un diseño con clip, y están disponibles en una variedad de colores llamativos, como morado y cobre.

Aún no los hemos probado, pero sabemos que ofrecen hasta 32 horas de reproducción con una sola carga de batería (si se incluye el estuche) y que cuentan con resistencia al agua y al polvo IP54. En cuanto al precio, se espera que cuesten 149,95 dólares (unos 110 libras esterlinas/225 dólares australianos).

Aquí la información completa: JBL apuesta por los audífonos abiertos - conoce las tres nuevas opciones de ajuste abierto de la empresa

3. Lámpara de techo Govee Ultra

Mejor característica: patrones de iluminación personalizados

La lámpara de techo Govee Ultra (Image credit: Govee)

Govee ha acudido al CES 2026 con algunas luces inteligentes totalmente nuevas. En nuestra opinión, la mejor de todas es la Ceiling Light Ultra, y por su nombre se puede adivinar dónde se coloca en la habitación. Sí, así es, se fija al techo.

Esa ubicación le permite proyectar un aura de iluminación ambiental en todo el espacio en el que se instala y, con una selección de más de 20 colores preestablecidos y controles de personalización adicionales, ofrece muchas posibilidades. Además, ofrece un brillo decente de 5000 lúmenes.

4. Cuchillo Seattle Ultrasonics C200

Mejor característica: corte fácil de frutas y verduras

La CES siempre acoge una gran variedad de gadgets más inusuales y desconocidos, y siguiendo con este espíritu, os presentamos el cuchillo Seattle Ultrasonics C200. Utiliza una serie de cristales vibratorios cuidadosamente calibrados para facilitar el corte, con un mínimo esfuerzo.

Piensa en ello como en las bicicletas y las bicicletas eléctricas: estás utilizando la tecnología para hacer más con menos esfuerzo. De hecho, lo hemos probado en la feria y corta un tomate en un santiamén. El envío está previsto para finales de este año, con un precio de alrededor de 399 dólares (unos 295 libras esterlinas / 595 dólares australianos).

5. Samsung Galaxy TriFold

Mejor característica: tiene un pliegue adicional

Hemos pasado un tiempo con el Galaxy Z TriFold (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

El Samsung Galaxy TriFold se anunció antes del CES, pero ahora que se acerca su lanzamiento en EE. UU., hemos podido probarlo: es como un dispositivo plegable normal, pero con una pantalla y una bisagra adicionales.

Nuestras primeras impresiones son muy buenas. El editor jefe Lance Ulanoff lo describe como «sin duda, un logro notable en materia de diseño» y un dispositivo que ofrece «la productividad de una tableta de pantalla grande que cabe en el bolsillo». Echa un vistazo a la noticia completa para obtener más detalles.

6. Anker Soundcore Aerofit 2 Pro

Mejor característica: gancho ajustable para la oreja

Los Anker Soundcore Aerofit 2 Pro (Image credit: Anker)

Volviendo a los audífonos inalámbricos, tenemos los Soundcore AeroFit 2 Pro de Anker, que pueden ser tuyos por 179,99 dólares (unos 135 libras esterlinas/270 dólares australianos). Estos audífonos cuentan con una serie de características premium, como cancelación activa del ruido, resistencia al agua y al sudor, y compatibilidad con alta resolución.

Sin embargo, lo más interesante es que los audífonos vienen con un gancho ajustable para la oreja, lo que ayuda en cierta medida a resolver el problema de encontrar el ajuste adecuado para los audífonos que se colocan en los oídos. El balance de audio también se ajusta automáticamente para adaptarse a la posición del gancho.

7. LG W6 "Wallpaper" TV / LG C6H OLED

Mejor característica: perfil superdelgado

LG tiene un nuevo "wallpaper" TV (Image credit: Future)

LG, por supuesto, fabrica algunos de los mejores televisores del mercado y pretende repetir la hazaña en 2026. El nuevo televisor LG W6 «Wallpaper», por ejemplo, tiene un marco superdelgado y utiliza la caja Zero Connect para intentar parecerse lo más posible a un papel tapiz.

LG tiene mucho más que ofrecer este año, incluido el LG C6H OLED: este modelo aporta un importante aumento del brillo gracias a una nueva tecnología de pantalla, y está disponible en tamaños de 77 y 83 pulgadas. Sin embargo, todavía estamos esperando a saber cuánto costarán estos televisores.

Aquí la nota completa: LG anuncia el televisor LG OLED evo G6 en el CES 2026

8. Televisor Samsung S95H OLED / Micro RGB de 130 pulgadas

Mejor característica: Brillo significativamente mejor

El nuevo televisor OLED Samsung S95H (Image credit: Future)

Hablando de televisores, Samsung tiene sus propios modelos para mostrar en el CES 2026, empezando por el Samsung S95H OLED. Este televisor insignia viene con un diseño renovado, mayor brillo, potente escalado y mejor tecnología antirreflejos para la pantalla.

También cabe mencionar el gigantesco televisor Micro RGB de 130 pulgadas que Samsung ha traído a la feria. Es tan grande que viene con su propio soporte a medida, por lo que no hay que preocuparse por montarlo en la pared, aunque quizá haya que preocuparse por el costo.

9. Withings Body Scan 2 / Escáner corporal Withings 2

Mejor característica: seguimiento de más de 60 biomarcadores diferentes

El Withings Body Scan 2 es súper inteligente (Image credit: Withings)

Las básculas inteligentes son cada vez más inteligentes, y la Withings Body Scan 2 es un buen ejemplo de ello. El dispositivo es capaz de medir más de 60 biomarcadores diferentes para ofrecer una visión completa de tu estado de salud general, y lo único que tienes que hacer es subirte a ella brevemente cada día.

Cuenta con una pantalla LCD para ver los resultados de un vistazo y, por supuesto, una aplicación complementaria dedicada para analizar tus métricas. Sin embargo, es posible que tengas que ahorrar para comprarla, ya que la báscula inteligente saldrá a la venta a finales de año por 599,95 dólares (actualmente unos 445 libras esterlinas/895 dólares australianos).

10. Teclado Clicks Power

Mejor característica: el diseño deslizante

Clicks Power (Image credit: Clicks)

El último accesorio de teclado para teléfonos al estilo BlackBerry de Clicks incorpora algunas mejoras útiles con respecto a su predecesor. En primer lugar, adopta un diseño deslizante, por lo que puedes guardar el teclado de forma ordenada cuando no lo uses, lo que reduce el volumen total.

En segundo lugar, cuenta con un cargador inalámbrico integrado que se puede utilizar para cargar el teléfono, siempre que sea compatible con la carga inalámbrica MagSafe o Qi2. Es probable que estos dispositivos, con un precio de 79 dólares/60 libras/120 dólares australianos, gocen de gran popularidad entre los propietarios de teléfonos a lo largo del año.

11. SwitchBot Onero H1 robot

Mejor característica: Aprendizaje en el trabajo

(Image credit: SwitchBot)

En el CES 2026 hay robots, y vienen equipados con inteligencia artificial, listos para encargarse de las tareas domésticas tediosas y que requieren mucho tiempo. El SwitchBot Onero H1, por ejemplo, puede doblar la ropa limpia, cargar el lavavajillas e incluso traerte una bebida.

Sin embargo, las capacidades completas del Onero H1 son un poco vagas: SwitchBot afirma que el robot es lo suficientemente inteligente y versátil como para aprender a realizar diversas tareas, si se le enseña cómo hacerlo, pero no estamos seguros de estar preparados para confiar en él cerca de los electrodomésticos de la cocina o de los niños por el momento.

