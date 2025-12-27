Todo lo que necesitas conocer de la increíble HUAWEI MatePad 11.5 S

¿Estás en busca de una nueva tablet? De ser así, tenemos una opción que se podría adaptar a la perfección a tus necesidades.

Se trata de la nueva HUAWEI MatePad 11.5 S, diseñada para abordar los retos tanto del ámbito educativo como en el de la oficina móvil, esta nueva tablet ofrece una experiencia eficiente, cómoda y profesional sin papel gracias a una serie de innovadoras integraciones de hardware y software.

Cuenta con una pantalla PaperMatte ultra clara, combinada con la aclamada aplicación HUAWEI Notas y el versátil HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, los cuales transforman la tablet en una estación de trabajo o estudio móvil. Este dispositivo está meticulosamente diseñado para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, tanto en el ámbito escolar como en el de la productividad.

Una pantalla ultra clara y antirreflejos que potencia el aprendizaje y la eficiencia en el trabajo

En exteriores, las pantallas de las tablets suelen sufrir reflejos y mala visibilidad, pero una pantalla de alta calidad con una excelente experiencia de escritura puede hacer que el uso de las tablets en este tipo de situaciones sea más cómodo, reduciendo la fatiga visual y mejorando la experiencia de oficina y estudio. La nueva HUAWEI MatePad 11.5 S está equipada con una pantalla PaperMatte ultra clara, que reduce el brillo en un 50% en comparación con la generación anterior. Esto minimiza los reflejos durante el uso diario y ofrece imágenes más nítidas, lo que elimina la fatiga durante el uso prolongado. Al escribir, la pantalla ofrece la resistencia justa y crea una experiencia de escritura más parecida a la de escribir sobre papel.

Con una impresionante resolución de 2.8K y una densidad de pixeles de 291 PPI, el dispositivo ofrece una pantalla increíblemente detallada. La alta frecuencia de actualización de 144 Hz garantiza un rendimiento fluido y sin interrupciones al ver documentos o videos, lo que ofrece a los usuarios una experiencia excepcionalmente fluida.

Software que fusiona la profesionalidad con la diversión

Tanto en el aprendizaje diario como en las aventuras al aire libre, esta es una tablet que permite grabar y dibujar en cualquier lugar y se convierte en la compañera ideal para dar rienda suelta a la inspiración y la creatividad. El nuevo HUAWEI M-Pencil Pro, cuando se combina con las aplicaciones desarrolladas por Huawei, HUAWEI Notas y GoPaint, ofrece a los usuarios una gran cantidad de herramientas creativas gratuitas, poderosas y fáciles de usar, junto con abundantes recursos. Esto mejora significativamente la eficiencia en la escritura de notas y la creación artística, abriendo un sinfín de posibilidades para registrar los momentos de la vida y expresar la creatividad.

Con funciones como múltiples pinceles, mejora de escritura a mano con IA, reconocimiento de ecuaciones mediante IA y el Centro de recursos, HUAWEI Notas integra funcionalidades profesionales y fáciles de usar en las tareas cotidianas de la escuela o el trabajo. Permite a los usuarios crear notas de estudio personalizadas, divertidos diarios y registros de ideas creativas, lo que les permite disfrutar plenamente del placer de escribir en sus tablets. Desde su lanzamiento, HUAWEI Notas ha sido apreciada por más de 10 millones de usuarios en más de 30 países y regiones.

Además, la aplicación GoPaint incluye herramientas increíbles, como: animación, pincel de óleo 3D y un centro de recursos, lo que permite a los usuarios crear arte de forma más eficiente. De este modo, se logra una fusión perfecta entre la creación artística y las necesidades prácticas.

El HUAWEI Smart Magnetic Keyboard transforma la experiencia de uso de la tablet como en la de una PC

(Image credit: Huawei)

El trabajo de oficina móvil tradicional suele depender de pesadas computadoras portátiles, pero, cuando los tablets están equipadas con capacidades de productividad a nivel de PC, trabajar sobre la marcha se vuelve más fácil y eficiente. La nueva HUAWEI MatePad 11.5 S cuenta con un HUAWEI Smart Magnetic Keyboard que ofrece tres modos de uso.

Cuando los usuarios necesitan escribir documentos en espacios reducidos, el diseño dividido del teclado permite un uso más eficiente. Además, cuenta con el modo Laptop y el modo Estudio, que se adaptan a las diversas necesidades de los usuarios en diferentes escenarios. Puedes acoplar el teclado y ajustar el ángulo según tus necesidades, o apoyar la tablet para ver y dibujar a tu antojo.

La tablet también es compatible con software de productividad como WPS Office y Filmora, para que el trabajo y la creación sean fluidos y móviles, ya sea para editar, redactar presentaciones o crear videos para compartir con tus amigos.

Precio y disponibilidad

La HUAWEI MatePad 11.5 S está disponible en la HUAWEI Experience Store y HUAWEI Online Store en colores Verde y Gris por $12,999 pesos.