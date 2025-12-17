WeTV refuerza su expansión internacional con una ambiciosa estrategia para 2026

¿Alguna vez has escuchado hablar de WeTV, la plataforma internacional de streaming de Tencent Video? Si su respuesta fue positiva, te tenemos noticias, pues ya conocemos lo que nos espera para el 2026.

Basada en los pilares de Contenido, Conexión y Co-creación, la estrategia reafirma la misión de WeTV de convertirse en un puente cultural entre Asia y el resto del mundo, ofreciendo experiencias de entretenimiento premium mientras impulsa y conecta a creadores y fans a nivel global.

WeTV inicia 2026 con un fuerte impulso internacional, contribuyendo a los 114 millones de suscriptores pagos de Tencent Video. Según los resultados publicados en noviembre de 2025, la plataforma registró un desempeño sobresaliente, incluyendo un crecimiento de doble dígito en los ingresos por suscripciones frente al año anterior. Con un 85% de usuarios conectándose diariamente y una media de 82 minutos de consumo de video online, los hábitos de entretenimiento continúan migrando al entorno digital, impulsando el creciente interés por las narrativas asiáticas, de acuerdo con el estudio "30 Estadísticas sobre streaming de video en 2025" de Evoca, publicado en septiembre de 2025.

Este impulso también se refleja en cómo las audiencias globales están adoptando historias asiáticas. Los dramas chinos están conquistando seguidores más allá del continente, mientras que las series tailandesas Boys' Love están formando comunidades en mercados internacionales como Brasil y otros países de América Latina, según un estudio de 2025 de la Lancaster University, "El Romance Girls' Love de la TV tailandesa gana seguidores en todo el mundo". Este fenómeno reafirma el rol de WeTV de llevar las historias asiáticas más queridas al público global.

Jeff Han, vicepresidente de Tencent Video, señaló: "Nuestra expansión global está guiada por mercados que muestran un fuerte y diverso compromiso con el contenido asiático. El Sudeste Asiático es un ejemplo notable: su rápida adopción del streaming y apertura a historias de toda la región reflejan el cambio global que estamos observando, reforzando su papel como referencia mientras continuamos expandiendo WeTV internacionalmente."

Tres pilares estratégicos impulsarán el crecimiento de WeTV en 2026:

1. Contenido de excelencia: ampliando la oferta de producciones premium con alcance global

En 2026, WeTV fortalecerá su presencia global ampliando su catálogo con más de 500 producciones chinas, incluyendo series, animes, programas de variedades y cortometrajes, además de contenidos originales desarrollados para mercados internacionales clave. La plataforma también expandirá su liderazgo en los géneros BL (Boys' Love) y GL (Girls' Love), lanzando nuevos títulos exclusivos y producciones originales que presentarán narrativas diversas e innovadoras al público mundial.

Para aumentar la disponibilidad de contenido a nivel internacional, WeTV profundizará colaboraciones con socios regionales y globales mediante producciones locales, permitiendo que los contenidos premium lleguen a más mercados. Asimismo, la plataforma ampliará su oferta de programas de variedades para audiencias masivas, atendiendo gustos locales y fortaleciendo el crecimiento en diferentes regiones.

2. Conexión a través de la experiencia: enriqueciendo el engagement de los fans globales

En 2026, WeTV elevará el nivel de interacción del usuario con funciones mejoradas de transmisiones en vivo dentro de la app y experiencias online-to-offline (O2O) que acercan a los fans con sus artistas y producciones favoritas en múltiples mercados. La plataforma organizará encuentros internacionales con talentos chinos, ofrecerá viajes exclusivos de fans a China y expandirá actividades para las comunidades BL y GL, fortaleciendo la cultura de fandoms y fomentando un engagement global sostenido.

3. Fortalecimiento de alianzas regionales y expansión del negocio

WeTV ha mantenido colaboraciones con las principales operadoras de telecomunicaciones del Sudeste Asiático. En 2025, la plataforma expandió sus alianzas B2B en toda la región panasiática, lanzando paquetes VIP en alianza con operadoras estratégicas.

Reforzando aún más su identidad global, la designación de los reconocidos actores chinos Ding Yuxi y Meng Ziyi como nuevos Embajadores Globales marca un paso clave para conectar a estrellas asiáticas con audiencias internacionales. Se suman al también Embajador Global Zhou Yiran, quien mantiene un alto nivel de engagement con fans a través de apariciones internacionales y activaciones en redes sociales.

(Image credit: WeTV)

Mirando hacia el futuro, la estrategia de WeTV para 2026 reafirma su compromiso con el contenido premium, la conexión global con fans y el empoderamiento de creadores, posicionando a la plataforma como uno de los principales players OTT a nivel mundial. Con el respaldo tecnológico de Tencent y un catálogo sólido, WeTV está lista para redefinir la manera en que el entretenimiento asiático conecta con el mundo.