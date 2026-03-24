Netflix confirma que ya ha comenzado el rodaje de "Assassin’s Creed", pero a los fans no les gusta el lugar elegido para la acción

Netflix ha confirmado que "Assassin's Creed" ha comenzado a rodarse en Roma

Sin embargo, algunos fans han expresado su preocupación por la ubicación de la serie y su historia original

Esta noticia llega tras la confirmación del reparto principal de la serie

¡Es oficial! La serie de Assassin’s Creed de Netflix comenzó su rodaje: ¿es una buena noticia?

En una publicación en redes sociales, se dieron a conocer más detalles del elenco junto con el anuncio de que la producción había comenzado en Roma, y que el rodaje se llevaría a cabo principalmente en los históricos estudios Cinecittà.

Sabemos desde hace tiempo que la serie seguirá una historia original, en lugar de adaptar los acontecimientos del primer juego, pero no todos están contentos con la decisión de ambientarla en la Antigua Roma, en el año 64 d. C.

El artículo continúa a continuación

Assassin’s Creed has officially begun production in Rome. Set in ancient Rome in 64 AD, the live-action series adaptation of Ubisoft’s best-selling video game franchise stars Toby Wallace, Lola Petticrew, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Zachary Hart, Claes Bang, Nabhaan Rizwan… pic.twitter.com/DcysBGSQPLMarch 20, 2026

A lo largo de la franquicia de Assassin's Creed, nos hemos visto transportados a una serie de escenarios de gran riqueza histórica. Entre ellos se incluyen Jerusalén/Acre en 1191, Florencia y Roma entre los siglos XV y XVI, y el Caribe en el siglo XVIII. Por eso, el escenario de la Antigua Roma es diferente de lo que algunos fans podrían haber esperado.

De hecho, un fan en X describió el escenario como «realmente decepcionante», alegando que se aleja demasiado de lo que hizo que los juegos fueran icónicos. Como resultado, existe el temor de que esto pueda ser un fracaso para Netflix, una preocupación válida siempre que se adaptan juegos a la pantalla.

Ugh… really disappointing. 😞 Another live-action adaptation that could easily flop. Setting it in Rome 64 AD with an “original story” feels like Netflix is straying too far from what made Assassin’s Creed iconic—the intricate historical storytelling and the connection to the…March 20, 2026

Otro comentario sugería que Netflix tendrá que esforzarse mucho para garantizar la calidad del guion, en lugar de limitarse a centrarse en una arquitectura grandiosa. La primacía de la forma sobre el fondo parece ser motivo de preocupación en algunos círculos, aunque es importante que los aspectos visuales estén bien logrados. Una de las principales razones por las que me atraen tanto los juegos es su capacidad para transportarnos a otros mundos y lo fácil que resulta perderse en los escenarios.

Aunque no es tan crítico como el anterior, este fan parece tener preocupaciones sobre depender demasiado de la ubicación, de modo que la trama se pierda.

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Ancient Rome offers endless visual grandeur, but writing will matter more than architecture.March 20, 2026

Un fan prudente describió la historia original como una "apuesta audaz", por lo que las expectativas son sin duda muy altas. Por el momento, Netflix no ha revelado detalles sobre la trama exacta, aunque en un primer avance de Tudum se describe como "una serie que sigue a sus personajes a través de acontecimientos históricos cruciales mientras luchan por forjar el destino de la humanidad".

Original story is a bold move… curious how it connects to the lore.March 20, 2026

Hasta ahora, la acogida de la historia original y la ambientación ha sido desigual. Pero con Roberto Patino, de "Westworld", y David Wiener, de "Halo", al frente del proyecto, podría sorprender gratamente a los fans.

Por supuesto, es demasiado pronto para saberlo y, dado que el rodaje acaba de comenzar, tendremos que esperar un poco para ver cómo se desarrolla todo.

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