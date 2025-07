Netflix ha anunciado la llegada de una serie de televisión de Assassin's Creed al servicio de streaming

Se ha estado preparando durante casi cinco años, pero aún no tenemos mucha información

El argumento describe la serie como "un thriller de alto octanaje centrado en la guerra secreta entre dos facciones oscuras"

¡Atención, sobre todo si eres fan de Assassin's Creed! Netflix tiene una sorpresa para ti, pues ha dado luz verde para una adaptación live-action de Assassin's Creed, ¿logrará enmendar el tremendo fracaso de anteriores intentos de adaptar el videojuego a la pantalla?

En 2016, la película protagonizada por Michael Fassbender fue criticada con un 18% en Rotten Tomatoes. Pero la noticia de que la historia llegará a uno de los mejores servicios de streaming ha despertado mi interés.

Recientemente hemos visto grandes éxitos con adaptaciones de videojuegos, como Fallout de Prime Video o The Last of Us de HBO, así que solo podemos esperar que a la segunda vaya la vencida en lo que respecta a Assassin's Creed.

¿Qué sabemos de Assassin's Creed de Netflix?

La película de Assassin's Creed fue un fracaso de crítica. (Image credit: New Regency Productions)

En el momento de escribir estas líneas, no sabemos mucho. Netflix no ha publicado un tráiler ni una lista del reparto, pero sí ha confirmado quién dirige el proyecto.

Los nominados al Emmy Roberto Patino (Westworld) y David Wiener (Halo) serán los creadores, directores y productores ejecutivos de la serie Assassin's Creed. Dado su trabajo en algunas grandes series, esto me llena de esperanza.

La adaptación de Halo del videojuego a la pantalla obtuvo un saludable 80% en Rotten Tomatoes, lo que la hace merecedora de un puesto en nuestra lista de mejores series de Paramount+, así que es un comienzo positivo.

En cuanto a la trama, todo lo que tenemos hasta ahora es una declaración de Tudum que dice: "Assassin's Creed es un thriller de alto octanaje centrado en la guerra secreta entre dos facciones oscuras: una empeñada en determinar el futuro de la humanidad mediante el control y la manipulación, mientras la otra lucha por preservar el libre albedrío".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y añade: «La serie sigue a sus personajes a través de acontecimientos históricos cruciales en su lucha por forjar el destino de la humanidad».

No es mucho, y los fans de los videojuegos ya conocen bien el universo, así que será interesante ver hasta qué punto se ciñe o se desvía del material original.

En cualquier caso, estoy deseando darle una oportunidad y rezar para que algún día se añada a nuestra lista de mejores series de Netflix.