La quinta temporada de Emily in Paris revela su primer tráiler y ha asumido exactamente el riesgo que yo quería que asumiera

Netflix lanza el primer tráiler de la quinta temporada de Emily en París.

Cambia el título de la serie a Emily en Roma en los momentos finales.

Todos los episodios se estrenarán el 18 de diciembre.

¿Eres de los que espera el estreno de la quinta temporada de Emily en París? De ser así, no te puedes perder el primer adelanto de la maravillosa vida de Emily (Lily Collins) después de su traslado a Roma en la serie de Netflix.

Al final de la cuarta temporada, a Emily le ofrecieron un puesto como directora de Agence Grateau Rome, una nueva división de la agencia que antes no existía. Se ha enamorado perdidamente de Marcello (Eugenio Franceschini), dejando atrás por fin su romance intermitente con Gabriel (Lucas Bravo) y su vida en París.

El primer tráiler de la temporada 5 muestra que prácticamente todos los demás —Mindy (Ashley Park), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Luc (Bruno Gouery) y Julian (Samuel Arnold)— han seguido a Emily a Italia, lo que lleva a Julian a plantear la pregunta: «Si todos estamos aquí... ¿quién está en París?».

Es una pregunta excelente, pero no quiero saber la respuesta todavía. Si piensas lo mismo que yo sobre que Emily está mucho más preparada para empezar una nueva vida en Roma, el tráiler de la quinta temporada de Emily in Paris nos da una fantástica pista de que la mudanza podría ser más definitiva de lo que pensábamos.

Opinión: Necesito que la temporada 5 de Emily en París sea realmente la temporada 1 de Emily en Roma, y el tráiler lo ha conseguido

Emily in Paris | Season 5 Official Teaser | Netflix

Todo sobre la vida de Emily en París me estaba fastidiando: la falta de desarrollo personal y profesional, los constantes malentendidos entre ella y Gabriel, y el hecho de que permitiera que sus amigos y colegas la eclipsaran. Hay un límite para este tipo de cosas, y para la temporada 4, yo ya había llegado al mío.

Cuando Emily fue a Roma por primera vez, en la segunda parte de la cuarta temporada, fue como si alguien hubiera encendido una luz. Parecía genuinamente más feliz consigo misma, más decidida y segura de lo que quería. Se sentía como si se estuviera probando un par de zapatos nuevos con suficiente espacio para crecer dentro de ellos.

Eso es exactamente lo que indica el cambio de ubicación en la temporada 5: crecimiento. Obviamente, no puedes huir de tus problemas, pero parece que Netflix coincide conmigo en que París ya le había dado a Emily todo lo que tenía para ofrecerle.

Si esperas hasta los últimos segundos del nuevo tráiler, verás cómo el logotipo de Emily in Paris se tacha y se reemplaza por Emily in Rome. Es una señal de que el cambio en la vida personal de Emily es más permanente de lo que pensábamos, y eso, para mí, suena como música.

Incluso si no pasa nada particularmente dramático en la temporada 5 (y estoy seguro de que sí pasará), creo que la estabilidad y la claridad son los pasos correctos hacia adelante. Claro, el elenco secundario puede estar tan caótico como quiera, pero Emily necesita algo más firme para que nosotros podamos obtener más de su historia.

Sin embargo, esto es un programa de Netflix, así que no voy a dar por sentado este momento. Como dice la sinopsis completa de la temporada 5:

“Justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal, y las consecuencias derivan en desamor y contratiempos profesionales. Buscando estabilidad, Emily se adentra más en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas.”

Suspiro... Supongo que no puedo tenerlo todo. Mientras tanto, voy a mantener la esperanza de que todos los caminos conduzcan de nuevo a Roma, incluso si tenemos que hacer un pequeño desvío francés en el proceso.

