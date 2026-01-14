Por fin ha llegado el tráiler de la temporada 3 de Euphoria, y estoy emocionado por el gran salto temporal y una boda aún más grande

¡Por fin está aquí el tráiler de la temporada 3 de Euphoria!

La tercera temporada de Euphoria tiene un primer tráiler

La serie regresa a HBO Max el 12 de abril de 2026

La tercera temporada da un salto temporal de cinco años y muestra la gran boda de Cassie y Nate

¡Ya era hora! Por fin tenemos el tan esperado tráiler de la tercera temporada de "Euphoria", el cual nos revela un vistazo a los personajes en preparatoria. Recordemos que la serie regresa a HBO Max el 12 de abril.

La temporada 3 comienza cinco años después de la anterior, así que tenemos mucho que ponernos al día. Cassie y Nate se van a casar, Rue está en México pagando sus deudas, Jules está en la escuela de arte y Maddy ha conseguido un trabajo en Hollywood...

Así que, aunque veremos muchas caras conocidas, las cosas no podrían ser más diferentes y nos esperan muchos dramas. Echa un vistazo al tráiler a continuación.

Euphoria Season 3 | Trailer | HBO Max - YouTube Watch On

¿Qué podemos esperar de la temporada 3 de Euphoria?

Zendaya regresa como Rue en la temporada 3 de Euphoria. (Image credit: HBO)

En primer lugar, regresan muchos de los personajes favoritos de los fans. Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow y Dominic Fike repiten sus papeles mientras nos ponemos al día con sus personajes varios años después.

Aunque dejamos atrás el drama del instituto, estoy segura de que no será aburrido. Hay muchas cosas que quiero ver esta vez; puedes echar un vistazo a las tres grandes preguntas que Euphoria temporada 3 debe responder para saber más al respecto.

En la temporada 3 se celebra una gran boda, en la que Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Nate Jacobs (Jacob Elordi) se dan el «sí, quiero». El creador Sam Levinson adelantó a Vulture que será una «noche inolvidable», lo que ya me ha hecho especular. El tráiler ya ha insinuado algunas tensiones entre la pareja, ya que muestra a Cassie siendo sorprendida creando contenido para adultos para publicar en línea.

Entonces, ¿su boda será un romance de cuento de hadas o un completo desastre? Tendremos que esperar y ver...

