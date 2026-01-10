La temporada 2 de "Pitt" no será la última entrega de la popular serie de HBO Max, ya que se anunció oficialmente su tercera temporada

HBO ha confirmado que The Pitt tendrá una tercera temporada.

La noticia se dio a conocer antes del estreno de la segunda temporada de la serie.

Aún no se ha anunciado la fecha de inicio del rodaje, los detalles del reparto ni la fecha de estreno.

El equipo de The Pitt se está preparando para otra temporada en el Pittsburgh Trauma Medical Center después de que la exitosa serie médica fuera renovada para una tercera temporada.

Menos de 24 horas antes del estreno de la segunda temporada de The Pitt hoy (8 de enero), el director de HBO, Casey Bloys, confirmó que la galardonada serie volvería con una nueva entrega. Bloys hizo el anuncio en el estreno mundial de esta temporada en Los Ángeles el 7 de enero.

No hay noticias sobre cuánto se ha avanzado en el guion, cuándo podrían empezar a rodar y, como es lógico, cuándo se estrenará la tercera temporada de The Pitt. Sin embargo, es de suponer que Noah Wyle y el resto del exitoso elenco de la serie original de HBO Max volverán.

¿Quieres saber qué nos pareció la última temporada de esta serie aclamada por la crítica antes de su estreno? Echa un vistazo a nuestra reseña de la temporada 2 de The Pitt y luego averigua a qué hora se emitirá el episodio 1 de la temporada 2 de The Pitt en tu lugar de residencia.

Una serie de HBO Max que arrasa y goza de buena salud

Sonrisas por todas partes ante el éxito sin precedentes de The Pitt (Image credit: Warrick Page/HBO)

No es ninguna sorpresa que la tercera temporada de The Pitt haya recibido luz verde.

Esta serie policíaca ha disfrutado de un año vertiginoso desde que su primera temporada llegó a uno de los mejores servicios de streaming del mundo el pasado mes de enero. En ese momento, su primera temporada no solo obtuvo críticas muy favorables tras su estreno —sigue teniendo una calificación del 95% en Rotten Tomatoes (RT)—, sino que cada uno de sus 15 episodios terminó con un promedio de 10 millones de visitas (según Variety) y logró 13 semanas de crecimiento consecutivo en el período previo a su final. Antes del estreno de la segunda temporada, el último capítulo de The Pitt cuenta con una puntuación aún mejor, del 97 %, entre los críticos de RT.

El interés por la serie ha aumentado tras los múltiples premios ganados por The Pitt en los Primetime Emmy Awards de 2025 y durante las primeras semanas de la temporada de premios de 2026.

De hecho, en los últimos meses, el programa creado por R. Scott Gemmill ha ganado, en el momento de la publicación, 19 premios. Entre ellos se encuentran premios prestigiosos y muy competitivos como el de Mejor Serie Dramática en los Primetime Emmy Awards del año pasado, el de Programa del Año en los Television Critics Association Awards de 2026 y el de Mejor Serie Dramática en la ceremonia de los Critics Choice Awards de este año.

No está claro cuánto tiempo se mantendrá una serie como The Pitt, por lo que aún está por ver si la tercera temporada será la última. Sin embargo, en este momento, HBO está claramente encantada con su popularidad, por lo que siempre ha sido una cuestión de cuándo, y no de si, se anunciaría una tercera temporada.

