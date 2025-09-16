James Gunn confirma cuándo se estrenará "Superman" en HBO Max, y ya sé lo que voy a hacer este fin de semana

Superman está listo para volar a HBO Max antes del fin de semana (del 19 al 21 de septiembre).

¡Es oficial! La nueva película de Superman de James Gunn ya tiene fecha de estreno en plataformas digitales (HBO Max) y será este viernes 19 de septiembre.

Este 16 de septiembre, el protagonista David Corenswet ha publicado en Instagram una imagen en la que se ve el título de la película en HBO Max. Debajo del título y de una breve sinopsis de la trama se puede leer el mensaje «Coming Friday» (Llega el viernes). James Gunn ha confirmado más tarde, a través de X/Twitter, que la película del Universo DC (DCU) también llegará al servicio en esa fecha.

Si no estás suscrito a HBO Max pero vives en Estados Unidos, no te preocupes. Según un comunicado de prensa de Warner Bros., la película DCU Chapter One también se estrenará en HBO, es decir, la cadena de televisión lineal de Warner, a partir de las 5 p. m. PT / 8 p. m. ET del sábado 20 de septiembre. Así que aquellos que tengan acceso a la cadena de cable podrán ver de qué se trata todo este revuelo o volver a ver por enésima vez una de las mejores películas nuevas de este año.

¿Cuándo se estrenará "Superman" en otros servicios de streaming a nivel mundial?

Desafortunadamente, no se sabe si la película de Superman de Gunn llegará a otras plataformas de streaming el mismo día. HBO Max no está disponible en todo el mundo, por lo que es muy poco probable que los espectadores de, por ejemplo, el Reino Unido puedan verla este viernes.

Por supuesto, todavía existe la posibilidad de alquilar o comprar la película de superhéroes a través de varias tiendas digitales, como ha sido el caso desde el 15 de agosto. Así que, si vives en un país donde HBO Max, uno de los mejores servicios de streaming del mundo, no está disponible, tendrás que visitar las tiendas de Amazon, Apple TV, Google Play, Microsoft, Sky y YouTube para verla.

Si —y esperemos que así sea— Superman se estrena en otros servicios de streaming, estos son los destinos más probables fuera de Estados Unidos, Australia y otros países donde HBO Max ya está disponible:

Australia : Binge o Stan.

: Binge o Stan. Canadá : Crave o Netflix.

: Crave o Netflix. India : Disney+ Hotstar, JioCinema o Prime Video.

: Disney+ Hotstar, JioCinema o Prime Video. Nueva Zelanda : Neon.

: Neon. Reino Unido: Sky/Now TV.

