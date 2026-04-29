El creador de "IT: Welcome to Derry" adelanta una trama de Stephen King poco valorada para la temporada 2, y le ruego a HBO Max que la renueve oficialmente

IT: El creador de "Derry" está deseando explorar la década de 1930 en la segunda temporada

Esto se centraría especialmente en "La banda de Bradley", tal y como aparece en la novela original de Stephen King

Sin embargo, HBO Max aún no ha renovado oficialmente la serie de terror

IT: Welcome to Derry fue una de mis series favoritas de HBO Max del año pasado, y en mi reseña de cuatro estrellas la califiqué como «imprescindible». Así que pueden imaginarse mi emoción ante los detalles de la trama que se avecinan, aunque aún no tengamos confirmación oficial de que la segunda temporada vaya a salir adelante.

La serie precuela de IT fue desarrollada por Andy y Barbara Muschietti, quienes trabajaron en las dos adaptaciones cinematográficas protagonizadas por Bill Skarsgård. A través de la serie, pudieron explorar aún más la extensa novela de Stephen King, y no parece que quieran detenerse pronto.

En declaraciones a Deadline, el creador de la serie, Andy Muschietti, ha revelado que la segunda temporada exploraría una subtrama que Stephen King añadió en la novela original de IT de 1986. Volveremos a retroceder en el tiempo, esta vez a 1935, si la serie recibe luz verde.

El artículo continúa a continuación.

Le dijo al sitio: "Es 1935; ahora estamos trabajando en ello y es muy divertido. Para aquellos de ustedes que hayan leído los libros, probablemente la Banda Bradley les suene familiar. La Banda Bradley era una banda de ladrones de bancos que —no por casualidad, sino porque iban de camino a algún lugar— se detuvieron en Derry para comprar munición y algo horrible sucede".

(Image credit: HBO Max)

Como señala Muschietti, los fans de la novela conocerán bien a esta pandilla, encabezada por los hermanos George y Al Bradley, un grupo de bandidos que intentaban robar a los comerciantes de Derry, hasta que les sucedió algo terrible.

A pesar de que son personajes secundarios en la novela, Muschietti se interesó en la inspiración de la vida real y espera darles más protagonismo en IT: Welcome to Derry.

Agregó: «La Banda Bradley está basada en la Banda Brady, que es una banda de ladrones de la vida real que fue ejecutada en las calles de Bangor, Maine».

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«Es fascinante porque lo que resulta tan divertido en esta etapa de desarrollo es que nos enfrentamos a una época, la de la Gran Depresión, que cambia drásticamente el panorama. No hay comodidades suburbanas: el cliché de los niños que viven en los suburbios y andan en bicicleta, y de repente uno de ellos desaparece, no se parece en nada a esto.

Muschietti concluyó: «Esto es en 1935. Es una situación muy grave. La gente es muy pobre. Luchan por sobrevivir, así que el escenario será muy diferente».

Por ahora, seguimos esperando a que HBO Max anuncie oficialmente la renovación. Pero dado el enorme éxito de la temporada 1, no me sorprendería que llegara muy pronto. Hasta entonces, puedes ver toda la temporada 1 de un tirón en el servicio de streaming.

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