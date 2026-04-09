The Chosen llega gratis a LG: así puedes verla

¡Atención! LG expande su oferta de entretenimiento en sus televisores con un canal dedicado con todos los episodios de la serie "The Chosen" en "LG Channels".

Los usuarios de LG Smart TV en México ya pueden ver esta producción directamente en el canal 600, ampliando el portafolio de contenidos que la marca ofrece a través del sistema webOS.

Un fenómeno global de audiencia

The Chosen es un innovador drama histórico basado en la vida de Jesús (Jonathan Roumie), contado desde la perspectiva de quienes lo conocieron. Ambientada en el contexto de la opresión romana en el Israel del siglo I, la serie —compuesta por siete temporadas— ofrece una visión auténtica e íntima de la vida revolucionaria y las enseñanzas de Jesús.

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Lo que comenzó como un proyecto financiado colectivamente ha crecido hasta alcanzar más de 308 millones de espectadores y más de 28 millones de seguidores en redes sociales a nivel global. Todos los episodios de The Chosen suman más de 900 millones de visualizaciones en 175 países.

Además, la primera temporada de The Chosen ostenta el récord Guinness como la temporada de una serie de streaming más traducida, con versiones en 125 idiomas, y con el objetivo de alcanzar 600 idiomas.

The Chosen es una producción independiente escrita, dirigida y producida por Dallas Jenkins y distribuida globalmente por Lionsgate.

Entretenimiento gratuito y de alta calidad en LG Smart TVs

La incorporación de un canal completamente dedicado a The Chosen en LG Channels refuerza el enfoque de la compañía en diversificar su oferta dentro del modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), brindando contenido de alta demanda sin costo adicional para el usuario.

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"A través de nuestra plataforma LG Channels el mercado mexicano puede ya disfrutar de la aclamada serie The Chosen, una de las series más exitosas a nivel global. Nuestro objetivo es acercar de forma gratuita contenido de alta calidad y relevancia global a los usuarios de televisores LG Smart TV en todo México", comentó Daniel Aguilar, Director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

El canal 600 ya está disponible en LG Channels, que viene preinstalada en todos los modelos de LG Smart TV y puede accederse directamente desde el menú principal del sistema webOS.

Estas y otras soluciones de LG Electronics diseñadas para mejorar la vida de los consumidores a través de la tecnología están disponibles en el sitio oficial de LG.