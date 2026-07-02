"Proyecto Fin del Mundo" ya tiene fecha de estreno en Prime Video

¡La espera está a punto de terminar! Amazon MGM Studios anunció la fecha de estreno de "Proyecto Fin del Mundo" en Prime Video. La cita es este 3 de julio, así que ve preparando tus planes.

La película sigue al profesor de ciencias Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, quien despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra sin recordar quién es ni cómo llegó ahí. Conforme recupera la memoria, descubre que su misión consiste en resolver el misterio de una sustancia que está provocando que el Sol se apague. Para evitar la extinción del planeta, deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a ideas poco convencionales, aunque una amistad inesperada podría cambiar el rumbo de su misión.

La cinta está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, con guion de Drew Goddard, y está basada en la novela de Andy Weir. Además de Ryan Gosling, el reparto incluye a Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub y Priya Kansara.

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La producción contará con clasificación PG-13 por algunos elementos temáticos y referencias insinuantes.