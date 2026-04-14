Netflix se convierte en la nueva casa de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones en México

¿Eres o vives en México y eres amante del fútbol? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues a partir del 2027 podrás disfrutar de la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones a través de Netflix en México.

Esto gracias al acuerdo de derechos de transmisión entre la Concacaf y Netflix. Cabe mencionar que el acuerdo es por cuatro años para México, además, como lo mencionamos al inicio, incluye las dos principales competencias de selecciones nacionales masculinas de la Confederación: las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro Concacaf.

Como parte del acuerdo, Netflix se convertirá en la casa en México de las ediciones 2027 y 2029 de ambos torneos, ofreciendo a los aficionados en todo el país una nueva forma de seguir estas emocionantes competencias internacionales, así como a sus selecciones y jugadores favoritos.

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El acuerdo aplica exclusivamente al territorio de México y las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf incluidas en esta alianza.

La quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf se jugará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, y contará con los cuatro ganadores de los cuartos de final. Por su parte, la decimonovena edición de la Copa Oro Concacaf, con 16 equipos, se disputará en el verano de ese mismo año y coronará al campeón regional.

"Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México mientras continuamos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competencias de selecciones nacionales", dijo Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf. "Sabemos que en México la pasión por el fútbol es única, y este acuerdo nos permite acercar estas competencias a millones de aficionados a través de una nueva plataforma. Asimismo, refleja nuestro compromiso de ofrecer acceso de alta calidad a torneos que significan mucho para toda nuestra región".

"En Netflix estamos apostando cada vez más por eventos en vivo que conectan con las pasiones más grandes de nuestra audiencia, y el fútbol es, sin duda, la pasión que nos une como mexicanos", dijo Carolina Leconte, Vicepresidenta de Contenido para México y Adquisiciones de Latinoamérica en Netflix. "Los partidos de selecciones nacionales de Concacaf reúnen a millones de aficionados en México como pocos eventos pueden hacerlo. Nos llena de emoción que, durante los próximos años, los aficionados en México podrán vivir las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro exclusivamente a través de Netflix sin un costo adicional."