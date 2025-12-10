Latinoamérica acelera la adopción de experiencias inmersivas con Dolby

Sin duda, la explosión de contenidos, nuevos formatos y la búsqueda de experiencias más inmersivas en Latinoamérica, 2025 cierra con un cambio claro. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

El público ya no sólo quiere ver y oír, sino sentir y ser parte de. Esta transformación en el modo de consumir entretenimiento está impulsando a estudios, plataformas, artistas y fabricantes a repensar cómo se crea, distribuye y vive cada obra audiovisual. En ese proceso, tecnologías avanzadas, entre ellas las desarrolladas por Dolby, están ganando un papel estratégico para quienes buscan una narrativa más envolvente y emocional.

Dolby es la empresa que desde hace más de sesenta años marca los avances técnicos del entretenimiento premium, desde el sonido inmersivo con Dolby Atmos hasta la imagen de alto rango dinámico con Dolby Vision. Su tecnología guía la creación moderna de películas, series, música y juegos, con un impacto especialmente fuerte en mercados como México y Brasil.

Un ecosistema que une a toda la industria

El valor de Dolby proviene de un ecosistema que conecta creación, distribución y experiencia, permitiendo que cada obra llegue al público con la intención original de quienes la concibieron. Y en el frente creativo, Dolby Atmos y Dolby Vision son herramientas esenciales para cineastas, músicos y coloristas.

Más de 200 estudios en Latinoamérica trabajan en Atmos, mientras que 92 por ciento de los artistas del Top 100 de Billboard ha grabado en este formato. En distribución, plataformas como Netflix, Disney+, Apple TV+ y HBO Max ofrecen contenido en Dolby, lo que asegura calidad estable en cualquier pantalla. En experiencia, más de 3 mil millones de dispositivos incluyen Atmos o Vision, con crecimiento acelerado en México y Brasil.

El entretenimiento que se siente

Dolby Atmos sitúa cada detalle sonoro en un espacio tridimensional preciso, mientras que Dolby Vision ofrece un rango de brillo hasta cuarenta veces superior al SDR y negros mucho más profundos.

En la última década, la tecnología de Dolby ha estado presente en producciones que definieron la conversación global. En cine, títulos como Avatar: The Way of Water, Dune, La La Land, Mad Max: Fury Road, Avengers: Endgame, Star Wars: The Last Jedi y Bohemian Rhapsody adoptaron Dolby Atmos y o Dolby Vision para potenciar su narrativa sensorial. En televisión y streaming, series emblemáticas como Game of Thrones, Stranger Things, The Mandalorian, The Crown, House of the Dragon, Loki y The Witcher también incorporaron estas tecnologías.

Y toda esta experiencia puede ser sentida en casa. Con Dolby Vision IQ, la imagen incluso se ajusta de forma inteligente al entorno. Juntas, estas tecnologías transforman la manera en que percibimos lo audiovisual.

El público lo valida en todo momento, pues 90% de quienes compran dispositivos premium prefieren que tenga Dolby; 97% de los oyentes se siente más conectado con Atmos Music; y 94% de los gamers describió Halo Infinite en Dolby Vision como una experiencia superior.

Por su lado, la música inmersiva se consolidó en 2025 con catálogos completos en Apple Music, Amazon Music y TIDAL. Atmos también marca tendencia en automotriz, ya que marcas como Volvo, Mercedes-Benz y Polestar integran la tecnología en modelos recientes, para convertir el automóvil en un entorno ideal para audio inmersivo. En cine y televisión, Dolby impulsa avances en HDR dinámico, color y calibración profesional.

LATAM como fuerza creativa

México, Brasil, Colombia y Argentina destacan por su talento y rapidez de adopción. Dolby Creator Lab ha fortalecido esta dinámica al capacitar a creadores en Atmos y Vision, y ampliando la oferta de contenido inmersivo en la región.

Este año que termina, la televisión se reafirmó como el punto central del entretenimiento en casa. Con pantallas avanzadas, barras de sonido inmersivas y catálogos globales en Dolby, el público espera una experiencia sensorial coherente y de alta calidad.

"América Latina vive un momento extraordinario. La creatividad de la región y la adopción tecnológica permiten que más personas experimenten el entretenimiento tal como fue concebido. Cuando la imagen y el sonido dialogan con nuestros sentidos, la historia se convierte en una experiencia", señaló José Luis Tamez, Director de estrategia comercial y desarrollo de socios en Dolby Laboratories Latinoamérica.

La misión de Dolby es impulsar la evolución sensorial del entretenimiento con tecnologías listas para el futuro y accesibles para más personas. Latinoamérica será un motor clave en esta transformación, gracias a su talento, adopción y pasión por las historias.

"El futuro del entretenimiento pertenece a quienes entienden la emoción como un componente técnico. Dolby trabaja para que cada creador cuente con las herramientas necesarias y para que cada espectador reciba la historia con claridad, intensidad y profundidad", añadió José Luis Tamez.

El cierre de 2025 confirma una tendencia creciente en la industria; se trata de la búsqueda de ecosistemas capaces de preservar la intención artística y la fuerza emocional de cada historia, desde su creación hasta la experiencia final del público. En este movimiento, tecnologías como las desarrolladas por Dolby forman parte del esfuerzo colectivo por elevar la calidad sensorial del entretenimiento sin alterar la esencia de las obras.