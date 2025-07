La película Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer: Mugen Train llega a la pantalla grande en Latinoamérica en agosto

Atención fans de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer, les tenemos noticias increíbles, sobre todo si se quedaron con las ganas de disfrutar de la película Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer: Mugen Train, pues en agosto podrás disfrutar del re-estreno en cines en Latinoamérica. ¿La razón? Su 5to aniversario, pero eso no es lo mejor de todo, pues la película llega remasterizada en 4K y 4DX, esto gracias a Aniplex of America y Konnichiwa! Distribución. Así que no se pierdan ningún detalle a continuación.

En Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer: Mugen Train los fans podrán revivir y celebrar en la pantalla grande una de las peleas más espectaculares de toda la franquicia de Demon Slayer: la pelea final del Pilar de la Llama Rengoku y el Demonio Akaza, que además estará remasterizada en 4K y disponible también en 4DX.

El re-estreno comenzará el próximo 7 de Agosto en cines de México en las cadenas Cinépolis y Cinemex, dónde también habrá boletos conmemorativos y coleccionables ( Cinemex) así que atentos a nuestras redes sociales.

Para los países de América Centro y Sur las proyecciones comenzarán el 21 de agosto:

(Image credit: Aniplex of America & Konnichiwa! Distribución)

Recordemos que Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer: Mugen Train enloqueció al mundo en el 2020 convirtiéndose en la película japonesa más taquillera de toda la historia al recaudar más de 485 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en todo un fenómeno.

¿De qué se trata?

¡Haz arder tu corazón! ¡Revive y celebra el 5to Aniversario de #DemonSlayer #MugenTrain en cines en Latinoamérica, remasterizada en 4K y 4DX! La cinta japonesa más taquillera de todos los tiempos regresa a las pantallas de cine como nunca antes, revive la impactante batalla de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y el Pilar de la Llama Rengoku contra los poderosos demonios Enmu y Akaza.