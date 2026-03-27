La película de Super Mario Galaxy tiene un nuevo póster, y los fans están desconcertados por la decisión de revelar un spoiler importante

La película "Super Mario Galaxy" presenta un nuevo póster antes de su estreno la próxima semana

Sin embargo, los fans en Reddit se mostraron furiosos porque el póster contiene un spoiler importante

La película se estrenará en los cines a partir del 1 de abril

La película "Super Mario Galaxy" ha publicado un nuevo póster, pero algunos fans se han quedado perplejos ante la decisión de incluir lo que muchos consideran un spoiler importante.

No queda mucho para que «Super Mario Galaxy» llegue a la gran pantalla, ya que se estrena el 1 de abril. Sin embargo, los fans están decepcionados porque Nintendo ha desvelado la aparición de un personaje antes del estreno de la película.

Desatando una conversación, un usuario de Reddit compartió el póster con una etiqueta de spoiler en el subreddit r/movies. A primera vista, la gente estaba confundida sobre por qué se había añadido una etiqueta de spoiler, pero si haces clic en ella, te encontrarás con un personaje familiar.

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Sí, así es, el póster muestra claramente a Fox McCloud, el protagonista de la popular franquicia Star Fox, quien es un personaje recurrente en los videojuegos de Super Smash Bros. Pero los fans están decepcionados porque se le haya anunciado de esta manera, en lugar de con una gran aparición sorpresa en la película.

Lo que claramente tenía la intención de emocionar a los fans parece haberlos enojado en cambio, y muchos han acudido al hilo de Reddit para quejarse de la decisión de revelar esta gran noticia una semana antes del estreno de la película.

WanderWut escribió: «Mostrar que Starfox va a aparecer en la película es algo bastante importante, así que no tengo ni idea de por qué lo mostrarían una semana antes del estreno, y precisamente en un póster. Realmente hubiera preferido verlo de forma natural, como una sorpresa, mientras veía la película en el cine».

VampireHunterAlex estuvo de acuerdo y comentó: «¡¿Por qué arruinarían esto?! Me hubiera encantado descubrirlo en el cine».

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FourParksOneHeart dijo: «Me hubiera encantado que no me lo arruinaran», y g_r_e_y agregó: «Esto es una gran decepción, jajaja, me hubiera emocionado muchísimo si hubiera podido ver esta revelación en el cine».

La revelación de Star Fox definitivamente se siente anticlimática, pero ¿significa esto que la película de Super Mario Galaxy tiene revelaciones aún más grandes bajo la manga? Supongo que tendremos que esperar y ver.

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