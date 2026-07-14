DIGGER presenta su primer avance y confirma su estreno en octubre de 2026

¿Te lo perdiste? Warner presentó el primer tráiler de DIGGER, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el cinco veces ganador del Premio de la Academia, Alejandro González Iñárritu. El proyecto marca la primera colaboración entre dos de las figuras más importantes del cine mundial.

DIGGER | Tráiler oficial | Subtitulado - YouTube Watch On

El avance ofrece un vistazo a una historia de gran escala, con imágenes impactantes y la intensidad que caracteriza tanto al actor como al reconocido cineasta mexicano, perfilando a DIGGER como uno de los estrenos cinematográficos más ambiciosos y esperados de 2026.

El estreno también representa un momento histórico para la industria al reunir la visión de Iñárritu con el compromiso de Tom Cruise por ofrecer experiencias cinematográficas pensadas para disfrutarse en la pantalla grande.

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La cuenta regresiva ya comenzó: DIGGER llegará exclusivamente a los cines en octubre de 2026. Así que no te la puedes perder.