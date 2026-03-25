HBO Max reveló el primer teaser de la tan esperada serie de "Harry Potter"

¿Eres fan de Harry Potter? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues HBO Max reveló el primer teaser de la esperada serie live action.

Este anuncio fue parte del evento de lanzamiento de HBO Max en Reino Unido e Irlanda.

Cabe destacar que la primera temporada estará compuesta por ocho episodios. Además llevará por título HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL y se estrenará esta Navidad en HBO y HBO Max.

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Aquí abajo te compartimos el teaser de la serie de HBO.

Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser Oficial | HBO Max - YouTube Watch On

No hay nada especial en Harry Potter… al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. Sin embargo, en su cumpleaños once, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abre para Harry las puertas a un mundo oculto de amistad, diversión y magia. Pero junto con esta nueva aventura, llega también un gran peligro cuando Harry debe enfrentarse a un enemigo oscuro ligado a su pasado.

Información que tienes que conocer sobre la serie de "Harry Potter"

Imágen 1 de 11 (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max) (Crédito de la imagen: HBO Max)

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, acompañados por John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. El elenco incluye también a Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George Weasley, respectivamente, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout.

Además, el reparto se complementa con Daniel Rigby como Vernon Dursley, Bel Powley como Petunia Dursley, Paul Whitehouse como Argus Filch, Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Bertie Carvel como Cornelius Fudge, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Amos Kitson como Dudley Dursley, Gracie Cochrane como Ginny Weasley, Richard Durden como Cuthbert Binns, Louise Brealey como Rolanda Hooch, Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, Leigh Gill como Griphook y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

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Basada en los libros de J. K. Rowling, la serie está escrita y producida ejecutivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

La producción es una colaboración entre HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley‑Letts (Brontë Film and TV), así como David Heyman (Heyday Films), como productores ejecutivos.