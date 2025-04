¡Atención! Les tenemos noticias increíbles, pues CCXP México 2025 comienza a tomar forma con invitados de lujo de otro nivel. Esta vez se confirmó la participación de Mads Mikkelsen, quien ha dado vida a personajes como Hannibal Lecter, Galen Erso, Gellert Grindelwald y muchos más.

Sí, lo leíste bien, el actor que ha marcado generaciones con sus papeles en cine y televisión estará los tres días del evento para ofrecer un festín inigualable.

Durante esta edición, Mikkelsen estará disponible para fotos y autógrafos, ofreciendo a los fanáticos una oportunidad única de interactuar con el actor y obtener un recuerdo de esta experiencia inolvidable. El viernes de la convención, Mikkelsen participará en Thunder Stage by Cinemex, donde compartirá lecciones sobre magia, drama, suspenso y acción y responderá preguntas a sus fans. Este es un momento perfecto para conocer más sobre su carrera y los proyectos futuros del mismísimo Hannibal Lecter y el entrañable profesor de Druk.

Además, el actor formará parte de Omelete by Dos Equis, donde interactuará con los asistentes y compartirá anécdotas de su carrera. ¿Te imaginas escuchar de su propia voz cómo se preparó para el enfrentamiento con el oso en Valhalla Rising? ¿O cómo logró dejar temblando con su interpretación al mismísimo James Bond en Casino Royale? .

Mads Mikkelsen es un actor danés reconocido internacionalmente por su versatilidad y capacidad para interpretar una amplia gama de personajes en cine y televisión. Mikkelsen ha logrado posicionarse como uno de los actores más destacados de su generación, tanto en producciones europeas como en Hollywood.

CCXPMX 2025: Mads Mikkelsen confirma su participación como invitado de lujo (Image credit: CCXP México / Greg Williams)

Comenzó su carrera en el teatro, pero fue su transición al cine lo que lo catapultó a la fama. Su primer gran éxito internacional llegó con Casino Royale (2006). Desde entonces, ha trabajado con algunos de los directores más aclamados, incluyendo a Nicolas Winding Refn en Valhalla Rising (2009), y Thomas Vinterberg en La caza (2012), un papel por el cual ganó el Premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes, destacándose aún más como una de las principales figuras del cine contemporáneo.

A lo largo de su carrera, Mikkelsen ha demostrado una profunda afinidad por personajes complejos y oscuros, explorando temas de moralidad, redención y conflicto interno. En la serie Hannibal, interpretó al enigmático Dr. Hannibal Lecter, un papel que lo consolidó como un referente en la televisión. Además, su presencia ha sido fundamental en grandes franquicias como Doctor Strange (2016), donde encarnó a Kaecilius, y Rogue One: A Star Wars Story (2016), como el científico Galen Erso. En 2022, Mikkelsen asumió el icónico papel de Gellert Grindelwald en Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, llevando a su personaje a nuevas dimensiones en el universo de Harry Potter.

Mikkelsen continúa desafiando sus límites artísticos, siendo uno de los actores más relevantes y aclamados del cine contemporáneo, conocido por su capacidad para dar vida a personajes complejos y cautivadores y estará en México en exclusiva para nuestro evento.

¿Estás listo para disfrutar de la edición 2025 de la CCXP México 2025? Recuerden que ya pueden comprar sus entradas.