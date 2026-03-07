3 nuevas series policíacas imprescindibles de Prime Video para ver en streaming en marzo de 2026
¿Mi veredicto? No te las puedes perder
Prime Video es el lugar ideal para disfrutar de grandes historias policíacas este mes. En marzo han añadido algunas películas y series nuevas, pero hay tres títulos que me han llamado especialmente la atención.
Tenemos excelentes estrenos, entre los que se incluyen una nueva serie de Nicole Kidman y un reality sobre tres dinámicos jueces. Las tres propuestas pertenecen al género policíaco, pero son muy diferentes entre sí.
Aquí tienes tres series que no te puedes perder en marzo...
Tribunal Justice temporada 3
¿Cuándo?: marzo 2
Creador: Judy Sheindlin
Cast: Tanya Acker, Patricia DiMango and Adam Levy
Número de episodios: 210
La propia Judge Judy es la creadora de Tribunal Justice, una adictiva serie de telerrealidad de Prime Video que se centra en un panel de tres profesionales del derecho que juzgan y debaten colectivamente casos reales en Los Ángeles.
Tanya Acker, Patricia DiMango y Adam Levy son el equipo que examina cuidadosamente cada caso y no suelen ponerse de acuerdo, así que si te gusta todo el drama de los reality shows, sin duda lo encontrarás aquí.
Scarpetta
¿Cuándo?: marzo 11
Creador: Liz Sarnoff
Cast: Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose, Bobby Cannavale, Simon Baker, Rosy McEwen, Jake Cannavale
Número de episodios: 8
Scarpetta es una nueva serie original de Prime Video protagonizada por un elenco coral. Se trata de una adaptación de la serie de libros de Patricia Cornwell y sigue a la patóloga forense Kay Scarpetta mientras desentraña misterios y resuelve crímenes en Florida, Virginia y Carolina del Sur.
Nicole Kidman encabeza el reparto en el papel protagonista y le acompañan Jamie Lee Curtis como Dorothy, la hermana mayor de Scarpetta, Ariana DeBose como la hija de Dorothy y Bobby Cannavale como un exdetective. Estoy muy emocionado de ver a estos grandes nombres adaptar una serie tan querida, y tengo muchas esperanzas puestas en ella.
Deadloch temporada 2
¿Cuándo?: marzo 20
Creadores: Kate McCartney and Kate McLennan
Cast: Kate Box, Madeleine Sami, Alicia Gardiner, Nina Oyama
Episodios: 16
Deadloch regresa con su segunda temporada y, si aún no has visto esta excelente serie, te recomiendo encarecidamente que te pongas al día. Ambientada en el tranquilo pueblo de Deadloch, en la costa de Tasmania, seguimos a dos detectives, Dulcie Collins y Eddie Redcliffe, que aceptan a regañadientes trabajar juntas en un caso.
¿Por qué a regañadientes, te preguntarás? Bueno, no podrían ser más diferentes, lo que a menudo da lugar a situaciones hilarantes. Si te gusta la comedia negra con tu drama policíaco, Deadloch te encantará. En la segunda temporada se enfrentarán juntas a un nuevo caso, y estoy segura de que volveré a estar en vilo.
