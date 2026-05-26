Hot Sale 2026: Sony apuesta por creatividad, entretenimiento y audio premium
Del cine al gaming en casa: Sony presenta sus imperdibles para Hot Sale
Sony no podía quedar fuera de uno de los eventos de descuentos más esperados del año, Hot Sale 2026, por ello, presentó una selección de productos diseñados para quienes buscan algo diferente, desde crear, hasta disfrutar de cada momento.
Cámaras que transforman la forma de ver el mundo
Capturar un momento es contar una historia. Ya sea creando contenido, viajando o documentando el día a día, las cámaras Sony están diseñadas para acompañar a quienes buscan ir más lejos con su creatividad.
La Sony a7 V ofrece un equilibrio ideal entre potencia y versatilidad, con reconocimiento avanzado de sujetos mediante inteligencia artificial, ráfagas de hasta 30 fps y un rendimiento confiable incluso en escenarios complejos. Para quienes priorizan portabilidad, la a6400 destaca por su diseño ligero, enfoque automático ultrarrápido y gran calidad de imagen, ideal para foto y video en movimiento.
Los lentes SEL2470GM2 y SEL70200GM2 complementan cualquier set creativo con nitidez, enfoque rápido y el bokeh distintivo de la línea G Master, adaptándose a múltiples escenarios. Para sesiones más largas, la batería NPFZ100 y la memoria CEAG480T aseguran autonomía y rendimiento continuo.
En el ámbito cinematográfico, las FX30 y FX3 acercan la estética del cine profesional a creadores que buscan movilidad, eficiencia y una imagen con carácter en cualquier entorno.
Audio que se adapta a tu ritmo
La forma en la que escuchas el mundo también define cómo lo vives. El audio de Sony está diseñado para acompañarte en cada situación, combinando potencia, claridad y conectividad dentro y fuera de casa.
Los LinkBuds Clip son ideales para quienes necesitan mantenerse conectados sin perderse su entorno, podrás encontrarlos en los colores negro, verde, beige y lavanda. Mientras que la serie 1000XX ofrece una experiencia premium con cancelación de ruido líder, comodidad excepcional y un sonido envolvente, los encontrarás en color negro y blanco.
Para compartir la música, la ULT Tower 9 ofrece sonido potente e iluminación de fiesta de 360°, mientras que la ULT Field 5 combina portabilidad, durabilidad y energía para disfrutar al aire libre.
En el auto, los sistemas XAV‑1600 y XDAV‑AX4000 transforman cada trayecto con conectividad inteligente, pantallas intuitivas y sonido mejorado, haciendo cada viaje más cómodo y placentero.
Imagen y sonido que transforman tu hogar
Los televisores Bravia 3 II y Bravia 8 II ofrecen colores vibrantes y realistas, una experiencia inmersiva y un diseño elegante que se integra de forma natural en cualquier espacio. Para completar la experiencia, los sistemas de Home Theater B600 y S60 aportan un sonido envolvente con integración sencilla al TV y un diseño compacto, ideal para disfrutar cine, series y deportes como nunca antes.