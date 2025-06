Hot Sale 2025: Los mejores descuentos en tus consolas y accesorios favoritos

El Hot Sale 2025, uno de los eventos de descuentos más esperados del año está a punto de terminar y Amazon no podía quedar fuera de él, por ello, preparó miles y miles de promociones, tanto en marcas externas como "propios", sin embargo, sabemos que del 26 de mayo al 3 de junio que dura el Hot Sale no es suficiente para sumergirse en todas las opciones de descuentos. Así que hemos preparado una pequeña lista con las ofertas que no pueden dejar pasar, especialmente si quieres llevar tu experiencia gamer al siguiente nivel.

Nintendo Nintendo Switch OLED: was $8,839 now $7,590 at amzn.to Vive la experiencia Nintendo como nunca antes con la consola Nintendo Switch – Modelo OLED. Esta edición incluye controles Joy-Con blancos, base y accesorios esenciales como cable HDMI y adaptador de corriente. Disfruta de Super Mario Bros. Wonder en su versión digital y accede a multijugador en línea con una suscripción individual de 12 meses a Nintendo Switch Online. Ideal para jugar en casa o en movimiento, con una vibrante pantalla OLED que mejora cada aventura.

PlayStation PlayStation DualSense: was $1,699 now $1,269 at amzn.to Sumérgete en tus juegos como nunca antes con el control DualSense de PlayStation 5. Ofrece respuesta háptica inmersiva, gatillos adaptativos dinámicos y un micrófono integrado para chatear fácilmente. Su diseño ergonómico incluye sticks mejorados, sensor de movimiento, altavoz integrado y batería recargable con puerto USB-C (cable no incluido). Siente cada momento del juego en tus manos y comparte tus mejores jugadas con el botón crear.

Logitech Logitech G29 Driving Force: was $7,999 now $3,997.50 at amzn.to Lleva tu experiencia de conducción al siguiente nivel con el Logitech G29 Driving Force, compatible con PlayStation 5, PS4, PS3 y PC. Disfruta de un realismo impresionante gracias al Force Feedback con dos motores, que simula con precisión cada giro y terreno. Cuenta con rotación de 900°, montaje seguro con abrazaderas y es compatible con la palanca de cambios Driving Force para una experiencia aún más inmersiva. Ideal para los amantes de las carreras que buscan precisión y emoción.

Logitech Logitech G733 LIGHTSPEED: was $3,999 now $2,039 at amzn.to Disfruta de total libertad inalámbrica con los audífonos Logitech G733 LIGHTSPEED, con hasta 20 m de alcance y 29 horas de batería. Ligeros (278 g) y cómodos, están diseñados para largas sesiones de juego en PlayStation 4. Sumérgete en un sonido envolvente DTS Headphone:X 2.0 con transductores PRO-G de alta fidelidad. Personaliza su estilo con iluminación RGB LIGHTSYNC de doble zona y crea efectos únicos desde el software G HUB. Incluyen micrófono con filtros avanzados para una voz más clara y profesional.

Logitech Logitech G502 X Plus Lightspeed: was $3,899 now $2,399 at amzn.to El icónico G502 renace con el Logitech G502 X LIGHTSPEED, un mouse inalámbrico de alto rendimiento rediseñado para el gaming competitivo. Incorpora interruptores híbridos óptico-mecánicos LIGHTFORCE para una respuesta ultrarrápida y precisa, junto con conectividad inalámbrica LIGHTSPEED mejorada, ahora 68 % más rápida que su generación anterior. Equipado con el sensor HERO 25K de precisión extrema y un botón DPI-shift rediseñado y personalizable, es la herramienta definitiva para jugadores que buscan velocidad, control y fiabilidad.