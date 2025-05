Hot Sale 2025: Estos smartphones tienen descuentos imperdibles

¡La espera terminó! Finalmente inició el Hot Sale 2025, uno de los eventos de descuentos más esperados del año y Amazon no podía quedar fuera de él, por ello, preparó miles y miles de promociones, tanto en marcas externas como "propias", sin embargo, sabemos que lo que dura el Hot Sale 2025 (del 26 de mayo al 3 de junio) no es suficiente para sumergirse en todas las opciones de descuentos. Así que hemos preparado una pequeña lista con las ofertas que no pueden dejar pasar, en esta ocasión enfocada en smartphones.

Smartphones de gama premium

Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra de 512GB: was $35,999 now $22,599 at amzn.to Realiza tus tareas de forma eficiente sin cambiar de aplicación gracias a la integración con Google Gemini: solo mantén presionado el botón lateral y dile lo que necesitas. Disfruta de videos con sonido limpio usando Audio Eraser, que elimina ruidos de fondo como voces no deseadas, música o viento. Con la nueva generación del ProVisual Engine y un potente procesador, captura, visualiza y edita como un profesional. El motor Object-aware mejora cada toma al detectar la luz ambiental y reconocer sujetos con precisión, logrando tonos de piel y texturas naturales. Además, su batería de 5,000 mAh ofrece hasta 31 horas de reproducción de video, ideal para todo el día.

Honor Honor Magic7 Pro: was $29,999 now $24,847 at amzn.to El HONOR Magic 7 Pro 5G ofrece una experiencia más inteligente con pura MagIA, combinando un diseño icónico y moderno con una artesanía de corte de diamante que irradia sofisticación desde cualquier ángulo. Su estructura ultra resistente a caídas lo hace ideal para el uso diario. La Pantalla de Confort Ocular HONOR AI con luz natural y siete características de cuidado visual brinda un rendimiento superior, cuidando tus ojos en todo momento.

Oppo Oppo Find X8 Pro: was $27,498 now $23,998 at amzn.to El OPPO Find X8 Pro redefine la fotografía móvil con sus cuatro cámaras de 50 MP y tecnología HASSELBLAD, ofreciendo colores auténticos, detalles sorprendentes y retratos con estilo cinematográfico. Su Zoom AI telescópico lleva lo lejano a tu alcance con claridad y precisión. Disfruta de audio claro en cualquier entorno gracias a la cancelación activa de ruido de frecuencia ultra amplia, que elimina hasta el 99.6% del ruido de fondo. Además, su batería ofrece hasta 44 horas de duración y 4 horas de uso con solo 10 minutos de carga. Incluye garantía de 1 año con distribuidor autorizado OPPO.

Huawei Huawei Pura 70 Pro: was $17,999 now -$1 at amzn.to El HUAWEI Pura 70 Pro es una obra de diseño innovador con su Forward Symbol Design, que combina elegancia y modernidad en cada detalle. Captura momentos fugaces con su Cámara de Ultra Iluminación y el motor XD Motion, ideal para escenas en movimiento. Su cámara macro telefoto ofrece imágenes nítidas y luminosas gracias a su apertura variable y sensor de gran tamaño. Equipado con cristal Kunlun Glass, es el doble de resistente a caídas. Además, su batería de 5050 mAh con carga inalámbrica de 80 W te da el 50% de energía en solo 15 minutos, y cuenta con carga inversa de 20 W. Todo potenciado por EMUI 14.2 con temas interactivos y personalizables.

Smartphones plegables

Huawei Huawei Mate X6: was $32,199 now $30,289 at amzn.to El HUAWEI Mate X6 combina durabilidad extrema con tecnología de vanguardia. Su pantalla interior de fibra de carbono y marco de aleación de aluminio ofrecen una resistencia sobresaliente a caídas y presiones, ideal para los más exigentes. Disfruta de verdadera multitarea con la posibilidad de usar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo en su pantalla expansiva. Captura colores reales con su Cámara de Ultra Apertura XMAGE, que ofrece una fidelidad cromática impresionante. Además, su Cristal Kunlun Glass de 2ª generación lo hace 25 veces más resistente a las caídas. Equipado con una batería de 5,110 mAh y carga rápida de 66 W con cable y 50 W sin cable, está listo para todo el día.

Samsung Samsung Galaxy Z Fold 6: was $51,999 now $32,999 at amzn.to El Galaxy Z Fold6 pone el poder de una PC en tu bolsillo con un diseño más delgado, ligero y resistente, gracias a su estructura FlexHinge, aluminio Armor mejorado y protección Gorilla Glass Victus 2. Despliega su pantalla brillante y aprovecha Galaxy AI en cada tarea: traduce en tiempo real con Interpreter, resume notas con Note Assist o edita imágenes fácilmente con Photo Assist. Usa Circle to Search para buscar con solo trazar un círculo. Captura fotos espectaculares con su cámara de 50 MP y el potente ProVisual Engine. Además, multiplica tu productividad usando hasta el S Pen en su pantalla grande.

Smartphones de gama media y media alta

Honor Honor 200: was $11,999 now $8,499 at amzn.to El HONOR 200 destaca por su triple cámara potenciada con IA, que transforma cada retrato en una obra de arte con calidad DSLR, capturando luces y sombras con precisión excepcional. Equipado con tecnología de proceso de 4nm y arquitectura Snapdragon 8 Gen 3, ofrece un rendimiento de inteligencia artificial sin límites. Su batería HONOR Silicon-Carbon de 5200 mAh garantiza energía para todo el día, y su carga rápida HONOR SuperCharge de 100W te mantiene siempre conectado. Ideal para quienes buscan potencia, creatividad y eficiencia en un solo dispositivo.

realme realme 13 Pro Plus: was $12,999 now $9,498 at amzn.to El realme 13 Pro Plus combina rendimiento, estilo y fotografía avanzada. Con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, ofrece potencia de sobra, impulsado por el procesador Snapdragon 7s Gen 2. Su elegante diseño dorado, inspirado en Monet, se complementa con una pantalla curva OLED de 120 Hz para una experiencia visual fluida y envolvente. Captura cada detalle con su sistema de triple cámara: lente telefoto Sony LYT-600 de 50 MP con OIS, lente principal LYT-701 de 50 MP con OIS y un sensor GA de 8 MP. Ideal para quienes buscan arte y tecnología en un solo dispositivo.