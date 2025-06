Hot Sale 2025: Descubre los mejores descuentos en televisores disponibles en Amazon

Hoy es el último día del Hot Sale 2025, ¿aún no encuentras la oferta que tanto deseas? No te preocupes, en un intento más por consentirte te compartiremos los mejores televisores con descuentos que no puedes desaprovechar disponibles en Amazon.

¿Estás listo para descubrir al televisor que cambiará tu experiencia de entretenimiento? No te pierdas ningún detalle.

Amazon Amazon Fire TV Serie Omni QLED: was $11,599 now $8,699 at amzn.to Vive colores vibrantes y realismo espectacular con su pantalla 4K QLED, compatible con Dolby Vision IQ y HDR10+ Adaptative. Ajusta automáticamente el brillo según tu habitación y mejora el contraste con 64 zonas de atenuación local. Controla todo con Alexa integrada y transforma tu pantalla en un fondo interactivo con arte y widgets.

LG LG OLED EVO: was $34,499 now $23,999 at amzn.to Con tecnología OLED 4K y pantalla mate de 120 Hz, esta Smart TV de 55 pulgadas ofrece colores intensos y negros profundos. Su sistema WebOS, conectividad completa y diseño plano garantizan una experiencia fluida y envolvente, ideal para cinéfilos y gamers por igual.

LG LG QNED: was $10,799 now $7,994.50 at amzn.to La exclusiva combinación de Quantum Dot y NanoCell ofrece colores ultra brillantes y negros intensos, certificados al 100% por Intertek. Su potente procesador α5 AI 4K Gen7 optimiza imagen y sonido con inteligencia artificial, brindando una experiencia visual y auditiva superior.

TCL TCL Smart TV 2025: was $7,699 now $5,290 at amzn.to Diseño ultra delgado sin bordes, imagen deslumbrante y sonido envolvente crean una experiencia inmersiva. Su compatibilidad con Alexa, AirPlay, Apple HomeKit y Google Home lo convierte en un televisor inteligente ideal para usuarios conectados y gamers.

Hisense Hisense U8N: at amzn.to Con tecnología Mini-LED Pro y un brillo de hasta 3000 nits, este modelo ofrece calidad de cine en casa con Dolby Vision, IMAX Enhanced y Filmmaker Mode. Su sonido envolvente Dolby Atmos y sus funciones avanzadas para gaming y deportes lo hacen ideal para todo tipo de entretenimiento.

Samsung Samsung 4K Neo QLED: was $42,855 now $27,999 at amzn.to Gracias a su tecnología Quantum Matrix Plus y Mini LED, ofrece un brillo preciso y una imagen rica en detalles. Su procesador NQ4 AI Gen 3 mejora todo a 4K, y su sonido sigue la acción para una inmersión total. Diseño NeoSlim sin biseles y ángulo de visión amplio para disfrutar desde cualquier lugar.