Hot Sale 2025: Aquí los mejores dispositivos de audio disponibles en Amazon

¡La espera terminó! Finalmente inició el Hot Sale 2025, uno de los eventos de descuentos más esperados del año y Amazon no podía quedar fuera de él, por ello, preparó miles y miles de promociones, tanto en marcas externas como "propias", sin embargo, sabemos que del 26 de mayo al 3 de junio que dura el Hot Sale no es suficiente para sumergirse en todos los descuentos. Así que hemos preparado una pequeña lista con las ofertas que no pueden dejar pasar, especialmente si están buscando actualizar su equipo de audio, ya sea bocinas portátiles o audífonos.

Bocinas

JBL JBL Charge 6: was $4,699 now $3,049 at amzn.to Con sonido Pro de JBL y la nueva tecnología AI Sound Boost, el Charge 6 ofrece audio más potente y claro que nunca. Disfruta de hasta 28 horas de reproducción y conecta varios altavoces con Auracast para un sonido aún más envolvente. Ideal para tus fiestas durante el Hot Sale 2025.

Sonos Sonos Move 2: was $9,999 now $7,499 at amzn.to La Sonos Move 2 ofrece audio estéreo de alta fidelidad gracias a su nueva arquitectura con dos tweeters y ajuste automático Trueplay. Con hasta 24 horas de reproducción, base de carga inalámbrica y diseño ultra resistente, es ideal para llevar música de calidad a cualquier lugar durante el Hot Sale 2025.

Sony Sony Ult Field 1: was $2,699 now $2,199 at amzn.to Parlante compacto con bajos profundos, ideal para llevar a todas partes. Resistente al agua, polvo y caídas (IP67) y con hasta 12 horas de batería y carga rápida. Incluye micrófono con tecnología Eco-Cancelling para llamadas claras. Permite enlazar dos unidades para sonido estéreo.

Bose Bose SoundLink Flex (2.ª Gen.): was $3,249 now $2,599 at amzn.to Altavoz Bluetooth compacto y portátil que ofrece un sonido potente, claro y equilibrado con graves profundos. Cuenta con hasta 12 horas de batería, certificación IP67 para resistencia al agua, polvo y golpes, y Bluetooth 5.3 para conexión estable y multipunto. Perfecto para llevar y disfrutar en cualquier lugar.

Audífonos

Sony Sony WH-1000XM5: was $7,999 now $5,799 at amzn.to Audífonos con cancelación de ruido líder en la industria, que se ajusta automáticamente según el entorno. Ofrecen sonido de alta resolución vía LDAC y captan tu voz con micrófonos de formación de haces. Incluyen asistentes de voz manos libres y brindan hasta 30 horas de batería con carga rápida.

Sonos Sonos Ace: was $9,499 now $6,998 at amzn.to Audífonos de alta fidelidad con sonido preciso y potente, que reproducen audio espacial y lossless. Ofrecen cancelación activa de ruido avanzada con modo Ambiente para mayor control. Diseñados para máxima comodidad, con batería de hasta 30 horas y carga ultra rápida. Micrófonos enfocados en tu voz garantizan llamadas claras.

JBL JBL Tune 720BT: was $1,299 now $1,058 at amzn.to Audífonos ligeros y plegables con sonido JBL Pure Bass y drivers de 40 mm para bajos potentes. Con Bluetooth 5.3 multipunto para conectar y alternar entre dos dispositivos. Hasta 76 horas de reproducción y carga completa en 2 horas. Controles por botón y micrófono integrados para llamadas y asistente de voz.

Sony Sony WF-1000XM5: was $4,399 now $3,952 at amzn.to Auriculares True Wireless con la mejor cancelación de ruido gracias a dos procesadores y micrófonos avanzados. Ofrecen un diseño ergonómico para un ajuste cómodo y sonido impresionante con diafragmas especiales. Resistentes al agua y con hasta 24 horas de batería para uso diario. Cuentan con llamadas claras mediante sensor de conducción ósea y reducción de ruido con inteligencia artificial.