Tu tienda de Amazon pronto costará más: se añadirá un "recargo por combustible y logística" del 3,5% debido a las repercusiones de la guerra en Irán

Amazon anuncia un recargo por combustible y logística del 3,5% para los clientes de EE. UU. y países vecinos

El plan, que se aplicará en dos fases, introducirá cambios el 17 de abril y el 2 de mayo

No está claro si la empresa tiene previsto eliminar el recargo cuando sea posible

Amazon ha confirmado la introducción de un recargo del 3,5 % por combustible y logística para los vendedores, debido al aumento de los costos globales de combustible y envío; y, dado que es probable que los vendedores repercutan estos costos a los compradores, esto podría significar que tus compras en línea se encarecen aún más.

La empresa declaró en un comunicado que se ha visto obligada a repercutir estos costos a los vendedores después de haberlos absorbido durante tanto tiempo.

"Al igual que otras grandes empresas de transporte, cuando los costos se mantienen elevados, aplicamos recargos temporales a nuestras tarifas de logística para recuperar una parte de los aumentos reales de costos que estamos experimentando", escribió Amazon.

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La guerra en Irán hace subir los costos de combustible y logística de Amazon

Aunque las repercusiones se han dejado sentir ampliamente desde hace varias semanas, Amazon sigue posponiendo la medida todo lo que puede y aplicará el recargo del 3,5 % a partir del 17 de abril.

Se aplicará a las tarifas de logística de "Logística de Amazon" (FBA) en EE. UU. y Canadá, así como al servicio "Logística remota con FBA" desde EE. UU. hacia Canadá, México y Brasil.

A partir del 2 de mayo, "Buy with Prime" en EE. UU. y el servicio "Multi-Channel Fulfillment" (MCF) en EE. UU. y Canadá también se verán afectados por el aumento de precios.

La empresa también señaló que el recargo se facturará sobre el costo de logística de un producto, no sobre su precio de venta, por lo que no siempre serán los productos más caros los que experimenten el mayor aumento en términos de valor en dólares. "En promedio, esto equivale a 0,17 dólares por unidad para FBA en EE. UU.", escribió Amazon.

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"Aplicaremos un recargo del 3,5% relacionado con el combustible y la logística a las tarifas de logística, lo cual es significativamente más bajo que los recargos aplicados por otros transportistas importantes", dijo un portavoz de la empresa a TechRadar Pro.

"Seguimos comprometidos con el éxito de nuestros socios vendedores y con mantener una amplia selección y precios bajos para los clientes".

Nota importante: Aunque Amazon solo menciona este incremento en el costo para Estados Unidos y Canadá, no sería extraño que se expanda a más territorios, así que manténganse alerta de nuestro sitio web.

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