Starlink ficha a Samsung para fabricar un módem con inteligencia artificial: Elon Musk ve en ello una oportunidad para impulsar el 6G en el espacio

Samsung está desarrollando un módem con inteligencia artificial para impulsar la red 6G de Starlink.

SpaceX gastó 17 000 millones de dólares en la adquisición de espectro para ampliar sus planes de 6G NTN.

La siguiente fase de Starlink tiene como objetivo la comunicación directa entre satélites y dispositivos en todo el mundo.

¡Atención! Se dice que Samsung está desarrollando un módem mejorado con inteligencia artificial para la red Starlink de Elon Musk, sin duda, una iniciativa que podría marcar el inicio de una nueva etapa en las comunicaciones entre satélites y dispositivos.

De acuerdo con Korean Economic Daily, esta colaboración tiene como objetivo eliminar la dependencia de la infraestructura tradicional de estaciones base, lo que permitiría que los teléfonos inteligentes, los enrutadores SMB y otros dispositivos conectados se conectaran directamente con los satélites.

Esta asociación está en línea con la reciente apuesta de SpaceX por las redes no terrestres (NTN) 6G, respaldada por una adquisición de espectro por valor de 17 000 millones de dólares.

El papel de la IA en la visión 6G de Starlink

En el corazón del nuevo diseño se encuentra una unidad de procesamiento neuronal (NPU, por sus siglas en inglés) que “predecirá trayectorias satelitales y optimizará los enlaces de señal en tiempo real”.

Esto abordaría una limitación de larga data en los módems de generación actual, que tienen dificultades para mantener conexiones estables y de alta velocidad con satélites de órbita terrestre baja que se mueven rápidamente.

La presentación de Samsung muestra que el nuevo módem Exynos puede mejorar la identificación de haces y la predicción de canales en 55 y 42 veces, respectivamente, en comparación con los modelos existentes.

Tales capacidades podrían permitir una conmutación más fluida entre nodos en órbita, algo esencial para ofrecer servicios confiables de banda ancha satelital y conectividad directa con dispositivos.

Si la tecnología resulta exitosa, podría redefinir la forma en que los módems y enrutadores gestionan la conectividad en entornos remotos o móviles.

En lugar de depender de complejos sistemas terrestres, el módem con IA podría conectar directamente los dispositivos con la creciente constelación de Starlink.

En el caso del hardware de consumo, esto podría significar laptops o smartphones capaces de mantener cobertura en zonas anteriormente fuera del alcance de las redes terrestres.

Para implementaciones empresariales o de pymes, podría permitir comunicaciones de alto ancho de banda en ubicaciones donde las señales de fibra o 5G aún son inconsistentes.

Este desarrollo también refleja la creciente ambición de Samsung por expandir su negocio de semiconductores más allá de los smartphones y la memoria.

Los analistas de la industria señalan que la colaboración previa de la compañía con Tesla en chips avanzados de IA ya apuntaba en esa dirección.

Ahora, al asociarse con Starlink, Samsung parece decidida a posicionarse como un actor clave en la infraestructura de comunicación de próxima generación.

Sin embargo, la optimización de señales impulsada por IA demanda grandes recursos de energía y procesamiento, por lo que los primeros dispositivos 6G NTN podrían tener dificultades para equilibrar eficiencia y rendimiento.

La alianza Starlink–Samsung representa un paso ambicioso hacia la fusión de la inteligencia artificial y la comunicación orbital, aunque su impacto total aún está por demostrarse.

Si este módem con IA se convierte o no en un componente clave de la visión 6G NTN de Elon Musk, dependerá de qué tan bien logre equilibrar el consumo energético, el costo y el rendimiento en redes conectadas al espacio.

