El dispositivo 33 con Ryzen AI Max+ 395 ya es oficial: Thunderobot apuesta por una estación tipo cubo con SD y puertos frontales

Thunderobot ha comenzado a generar expectación antes del CES 2026, al confirmar la llegada de otro sistema basado en el procesador Ryzen AI Max+ 395 de AMD.

El dispositivo, denominado Thunderobot Station, tiene la forma de un escritorio compacto similar a un cubo, en lugar del formato tradicional de torre o portátil.

Este anuncio se suma a la creciente lista de dispositivos basados en Ryzen AI Max+ 395 que se espera que aparezcan en la feria, lo que sugiere una mayor adopción de esta generación de APU por parte de los proveedores.

Una computadora de escritorio compacta basada en Ryzen AI Max+ 395

Thunderobot describe la estación como una mini PC centrada en la inteligencia artificial, diseñada para cargas de trabajo sostenidas y estabilidad a largo plazo, en lugar de para un rendimiento máximo puntual.

Según el avance oficial publicado en la cuenta de Weibo de Thunderobot (originalmente en chino), la Thunderobot Station incluye una serie de puertos frontales de fácil acceso.

Cuenta con dos puertos USB-A estándar, un puerto USB-C, una ranura para tarjetas SD y un conector de audio de 3,5 mm.

Sobre los puertos hay un botón de encendido circular que permite un manejo rápido sin tener que rodear el chasis.

Su carcasa en forma de cubo tiene un volumen aproximado de 3 litros, lo que facilita su integración en escritorios con espacio limitado.

El diseño también sugiere que el dispositivo puede mantener un flujo de aire suficiente para el procesador y los componentes internos.

Lo que sigue sin estar claro es hasta qué punto Thunderobot pretende impulsar la plataforma en términos prácticos.

El Ryzen AI Max+ 395 puede mantener niveles de funcionamiento más altos que la mayoría de las implementaciones de clase móvil, pero esa ventaja solo aparece si la configuración del sistema lo permite.

Sin objetivos de potencia ni límites térmicos revelados, la diferenciación real de la estación sigue sin estar demostrada.

Aunque el diseño sugiere que el dispositivo está pensado para permanecer visible y utilizarse activamente, a diferencia de los mini PC normales diseñados para espacios reducidos, esta intención aún no se ha confirmado.

En el CES 2026, que se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Thunderobot anunciará oficialmente las especificaciones completas del dispositivo.

En el evento también se presentarán otros tres dispositivos, entre los que se incluyen la computadora portátil para juegos ZERO Air con el procesador Panther Lake de última generación de Intel, la computadora portátil ultraligera aibook14 Pro con chasis de fibra de carbono y la computadora de escritorio MIX G2 con tarjeta gráfica independiente y chasis compacto.

