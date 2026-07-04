Según se informa, Meta quiere lanzar un negocio de computación en la nube para competir con AWS, Azure y otros

Meta Compute podría llevar a la empresa a vender su exceso de capacidad computacional

La empresa prevé invertir entre 125 y 145 mil millones de dólares en inteligencia artificial y centros de datos este año

SpaceX cerró recientemente dos acuerdos muy lucrativos para vender capacidad computacional a Anthropic y Google Cloud

Según se informa, Meta está considerando vender la capacidad computacional que ha creado durante las expansiones de sus centros de datos impulsadas por la inteligencia artificial, y podría lanzar un negocio que compita con AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

Un informe de Bloomberg afirma que el nuevo negocio, al que internamente se le conoce como Meta Compute, permitiría a la empresa alquilar su exceso de capacidad computacional.

Aunque Meta no ha confirmado oficialmente estos planes, un negocio de computación en la nube podría permitir a los clientes alquilar GPU para el entrenamiento y la inferencia de IA, acceder a los modelos de Meta o alojar sus propios modelos en la infraestructura de Meta.

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¿Va a lanzar Meta su propio negocio de computación en la nube?

Meta prevé invertir entre 125 y 145 mil millones de dólares en inteligencia artificial y centros de datos en 2026, y un negocio de nube podría ayudar a compensar parte de los costos de infraestructura de IA que ha tenido que afrontar hasta ahora. Además, generaría ingresos adicionales cuando las GPU de la empresa estén inactivas entre cargas de trabajo.

El propio director ejecutivo, Mark Zuckerberg, se negó incluso a descartar la posibilidad. «Definitivamente está sobre la mesa», les dijo a los inversionistas durante una conferencia sobre resultados financieros.

Si Zuckerberg da el visto bueno al negocio, no sería el primero de este tipo. SpaceX también cerró recientemente acuerdos con Anthropic y Google Cloud para vender su capacidad excedente. Probablemente también tendría un éxito inmediato, ya que incluso gigantes de la industria como Microsoft están teniendo dificultades para satisfacer sus propias demandas.

GitHub tuvo que recurrir recientemente a AWS para obtener capacidad adicional, ya que Azure no pudo satisfacer la demanda a corto plazo.

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Meta ha estado enfrentando dificultades con el precio de sus acciones durante varios meses y, si bien esta noticia reciente no provocó una recuperación total, el precio de las acciones sí subió entre un 9 % y un 10 % tras los informes que indican que los accionistas se sienten más seguros respecto a los enormes gastos de la empresa en inteligencia artificial.

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