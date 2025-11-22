Microsoft creó una tableta años antes que Apple, pero nunca tuvo éxito. Aquí te explicamos por qué

Aunque Apple es sinónimo del iPad y los dispositivos táctiles, el mundo podría haber sido completamente diferente si Microsoft hubiera llevado a cabo sus ambiciones en el ámbito de las tabletas.

En noviembre de 2000, una década antes de que Steve Jobs sorprendiera a todo el mundo con el iPad, Bill Gates presentó un prototipo de tableta durante una conferencia en la feria informática Comdex de Las Vegas.

El prototipo que presentó Gates era una computadora totalmente desarrollada que la empresa pretendía lanzar a nivel mundial y que funcionaba con una versión dedicada de Windows; incluso venía con un lápiz, algo que Steve Jobs habría detestado por completo.

«La tableta aprovecha la tecnología informática más avanzada y la pone a tu disposición donde quieras, por lo que yo ya la utilizo como mi computadora diaria», declaró Bill Gates en ese momento, según informa Computerworld.

«Es un PC prácticamente sin límites, y predigo que en cinco años será el tipo de PC más vendido en Estados Unidos».

Los materiales de prensa publicados por el gigante tecnológico en ese momento señalaban que se trataba de un dispositivo ligero que habría sido perfecto para los trabajadores que se desplazan con frecuencia.

«Con el tamaño de un bloc de notas legal y la mitad del peso de la mayoría de las computadoras portátiles actuales, la Tablet PC es una computadora con todas las funciones y toda la potencia que funciona con Windows XP y combina la potencia de la informática de escritorio con la flexibilidad y la portabilidad de un bloc de notas con lápiz y papel», afirmó la empresa.

Entonces, ¿qué pasó con el prototipo de tableta?

Apple acabó acaparando toda la atención

Un tema muy comentado sobre la tableta de Microsoft era su costo. Era muy cara, y los consumidores tenían que desembolsar alrededor de 2000 dólares, lo cual es un precio muy elevado para una tableta.

Además, aunque era un dispositivo llamativo, en realidad no podía competir con lo que los usuarios podían obtener de una computadora portátil. En definitiva, era un producto nicho que probablemente no tendría éxito.

Por supuesto, años más tarde, Apple acaparó toda la atención con sus tabletas al lanzar su icónica gama iPad. Cabe destacar que Jobs habló mal del uso de un lápiz óptico en los dispositivos con pantalla táctil, especialmente al lanzar su gama iPhone.

Sin embargo, lo que Apple acertó en este sentido fue que dirigió la gama iPad específicamente a los consumidores y no la presentó como un dispositivo llamativo para el lugar de trabajo que pudiera sustituir a una computadora portátil o de escritorio.

Apple se mantuvo en su línea y le funcionó.

Sin embargo, Microsoft ha obtenido grandes beneficios en el mercado de las pantallas táctiles, especialmente con su gama de dispositivos Surface. Al ofrecer una combinación de capacidades táctiles y la misma potencia que un ordenador portátil típico para empresas, estos dispositivos han supuesto un gran éxito para el gigante tecnológico.

De hecho, en todo el sector, las tabletas son ahora muy comunes y tanto los consumidores como las empresas tienen muchas opciones en este ámbito.