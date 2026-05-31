Le pedí a la IA que convirtiera mi contenido en un libro-revista en formato PDF; estas son las 4 herramientas que realmente funcionaron, y no, Gemini y ChatGPT no dieron la talla

prácticamente cualquier tipo de proceso de diseño que se te ocurra.

Dado que las empresas invierten tanto en la producción de contenido para sitios web, nos preguntamos cómo las organizaciones pueden reutilizar y adaptar los artículos existentes a nuevos formatos, como publicaciones en PDF, que ofrezcan a los lectores un análisis en profundidad sobre un tema concreto.

Ahora bien, nada supera a un buen programa de diseño de maquetación como InDesign o Affinity, pero para quienes carecen del tiempo o la experiencia en el diseño de publicaciones, la IA parece una buena opción. Lo que queríamos crear era un «bookazine» profesional e inteligente que pudiera ayudar a construir la autoridad de la marca o incluso utilizarse como herramienta de generación de clientes potenciales.

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Por supuesto, los chatbots basados en texto como ChatGPT y Google Gemini pueden dominar el ámbito de la IA. Pero cuando se trata de diseño, están completamente fuera de la carrera (aunque probamos ambos, solo para ver qué pasaba). Y aunque la herramienta Storybook de Gemini parece que debería poder producir un PDF —al menos a nivel técnico—, también falló por completo.

Sin embargo, encontramos varias herramientas de IA que pueden automatizar eficazmente el proceso, tomando tu contenido y presentándolo en un formato de bookazine de alta calidad. Dependiendo del resultado final, estas 4 herramientas de IA ofrecen una variedad de fortalezas y debilidades, con una compensación que suele estar entre la facilidad de uso y el control creativo.

A continuación te mostramos cómo puedes crear diferentes tipos de publicaciones de bookazine utilizando una variedad de herramientas de IA gratuitas.

Resumen

Un encantador creador de aplicaciones basado en IA. Aunque resulta excesivo para nuestras necesidades, está repleto de funciones y es más que capaz de crear un folleto en PDF muy atractivo. Lovable es ideal si estás dispuesto a dedicar un poco de tiempo a perfeccionar tu solicitud y quieres una intervención humana mínima; sin embargo, resulta menos eficaz para quienes desean conservar cierto control creativo.

Canva . Canva ya es la plataforma de diseño preferida y de confianza para muchos, gracias a su facilidad de uso y a su amplia gama de funciones. El asistente de diseño con IA no defraudó, ya que creó una plantilla básica pero eficaz que cualquier persona familiarizada con la plataforma puede editar y personalizar fácilmente.

FlipHTML5. FlipHTML5 cumplió exactamente con lo que prometía, creando un folleto con efecto de páginas que se pasan de forma sencilla y sin muchos extras. Aunque el resultado fue sencillo, eso no siempre es algo malo, y creemos que podría ser útil para quienes trabajan con información técnica. La variedad de plantillas predefinidas, que abarcan temas como manuales de capacitación y manuales para empleados, deja claro para qué sirve esta herramienta

Gamma.app. Gamma.app está diseñada para hacer una sola cosa y hacerla bien: convertir contenido ya existente en una presentación atractiva. Si quieres que tu «bookazine» ofrezca una visión general fácil de leer en lugar de un análisis en profundidad del tema, es muy probable que los impactantes elementos visuales y los diseños intuitivos que ofrece Gamma te convenzan.

¿Cómo iniciar?

El inicio del proceso será el mismo independientemente de la herramienta que elijas: selecciona tu contenido y escribe tu prompt. Elegimos la guía práctica «Cómo elegir una silla de oficina» como contenido de prueba. Aunque algunas herramientas extraen el contenido directamente de una URL web, muchas tienen dificultades para hacerlo, por lo que también copiamos el texto del artículo en un documento en blanco y guardamos las imágenes, asegurándonos de que todo el contenido estuviera disponible en un formato sencillo.

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Cualquier usuario habitual de IA sabe que el resultado siempre será tan bueno como la indicación que proporciones. Queríamos algo sencillo pero específico, que diera instrucciones claras sobre los requisitos de contenido y diseño. Al adaptar la indicación a tus propias necesidades, piensa en quién es tu público y cómo quieres que se vea y se sienta el producto final.

El prompt

Esta es la indicación/prompt de IA que utilizamos para obtener los mejores resultados con cada una de las herramientas que probamos.

Ver el mensaje completo de la IA Objetivo Crea un folleto en PDF con un diseño profesional (de 8 a 10 páginas) utilizando únicamente el contenido de este artículo: https://www.techradar.com/how-to/how-to-choose-an-office-chair El resultado debe ser un folleto limpio, moderno y fácil de usar, adecuado para un público empresarial o de marketing. Piensa como un diseñador editorial profesional que crea un folleto B2B de marca para una publicación tecnológica. Reglas de contenido Utiliza únicamente el contenido del artículo original; no inventes, amplíes ni añadas información nueva. Puedes resumir, reestructurar y condensar el texto para mejorar la claridad y el diseño. Conserva el significado, el tono y los consejos clave originales, tales como: La importancia de la ergonomía, la ajustabilidad y el soporte lumbar La consideración de la duración del tiempo de estar sentado y los tipos de sillas La elección de materiales, como malla frente a cuero La relación calidad-precio al seleccionar una silla Diseño y marca Sigue el estilo visual y la marca de TechRadar Pro: TechRadar Pro | Consejos y guías de compra de expertos para pequeñas empresas Estética limpia y centrada en la tecnología Tipografía sans-serif moderna Incluye: Encabezados de sección Citas destacadas o recuadros de resaltado Iconos o señales visuales sencillas (p. ej., para ergonomía, comodidad, presupuesto) Mantén un espaciado y una jerarquía consistentes Requisitos de entrega Formatea el contenido como un diseño en PDF listo para exportar

Cómo crear un folleto en PDF con un acabado impecable con Lovable

(Image credit: Lovable // Future)

De todas las herramientas probadas, Lovable fue la que mejor supo aprovechar el contenido existente y reformatearlo como un «bookazine». Tomó los colores de la marca del sitio web de TechRadar Pro sin necesidad de indicaciones adicionales, utilizó las imágenes que le proporcionamos y no reescribió el contenido; en resumen, siguió las instrucciones al pie de la letra sin necesidad de que su supervisor humano tuviera que guiarla.

El resultado no fue tan llamativo como el de algunas de las otras plataformas que probamos, pero con una intervención mínima y solo unos 15 minutos de tiempo de procesamiento, generó un documento muy sólido.

Para usar Lovable, primero debes registrarte y crear una cuenta gratuita. También puedes optar por pasar a una versión de pago, lo que te permitirá hacer las cosas un poco más rápido y te dará acceso a funciones adicionales de colaboración en equipo. Pudimos obtener todo lo que necesitábamos de la versión gratuita.

Una vez que entres, verás una interfaz de chat familiar que recuerda a la mayoría de los chatbots de IA populares. Simplemente pega tu solicitud y se pondrá a trabajar de inmediato para crear un primer borrador. Lovable fue una de las herramientas que logró extraer contenido directamente del sitio web, por lo que ni siquiera deberías necesitar subir tu texto e imágenes por separado. Según nuestra experiencia, este es el momento de ir a rellenar tu taza de café, pero después de unos 10-20 minutos, deberías tener algo que revisar. do)

Invertir el idioma de partida y el idioma de llegada

Elige un idioma de llegada. El idioma seleccionado en este momento es:

español (latinoamericano)

Texto de partida

We were pleasantly surprised to find that the immediate output was very strong, matching the TechRadar Pro branding and using the content we’d provided without any unwelcome embellishments. The formatting wasn’t perfect, and we felt the document could be made a little more interesting and attention grabbing.

These little tweaks are where Lovable excels, as the chatbot format means you can simply start to have a conversation with it about what changes you would like to see, and it will get to work making the refinements. In the free plan, you are limited to five message credits per day – if you need more but don’t wish to upgrade, try and offer multiple changes in one message, or expect to come back over several days.

In total, we only went through three small sets of changes before getting a Bookazine that we were happy with. The PDF can then be downloaded directly from the site.

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Nos sorprendió gratamente comprobar que el resultado inicial era muy sólido, en consonancia con la imagen de marca de TechRadar Pro y utilizando el contenido que habíamos proporcionado sin adornos innecesarios. El formato no era perfecto, y nos pareció que el documento podría ser un poco más interesante y llamativo.

Es en estos pequeños ajustes donde Lovable se destaca, ya que el formato de chatbot te permite simplemente iniciar una conversación con él sobre los cambios que te gustaría ver, y él se pondrá a trabajar para hacer los ajustes. En el plan gratuito, tienes un límite de cinco créditos de mensajes por día; si necesitas más pero no deseas actualizar tu plan, intenta sugerir varios cambios en un solo mensaje o regresa en unos días.

En total, solo pasamos por tres pequeños conjuntos de cambios antes de obtener un Bookazine con el que quedamos satisfechos. El PDF se puede descargar directamente desde el sitio.

Verdicto

(Image credit: Lovable // Future)

Lovable es lo más parecido a un creador de bookazines totalmente automatizado que hemos encontrado. Destacó por seguir nuestras instrucciones, comprender la marca TechRadar Pro y ofrecernos herramientas para perfeccionar el resultado. Sin embargo, la limitación de créditos de mensajes gratuitos puede resultar frustrante, y no tendrás mucho control creativo en comparación con el software de diseño tradicional.

Vale la pena mencionar que Lovable es, ante todo, una herramienta de desarrollo de aplicaciones sin código, por lo que sus usos van mucho más allá de lo que hemos descrito en los pasos anteriores. Lee nuestra reseña de Lovable para saber más sobre lo que ofrece.

Cómo crear una plantilla altamente personalizable con Canva

(Image credit: Canva // Future)

El intento de Canva de seguir las mismas instrucciones no resultó tan pulido a primera vista como el de Lovable, pero lo que le falta en cuanto a sentido estético lo compensa con su facilidad de personalización. Con Canva, puedes crear rápidamente la estructura básica de tu documento y luego completar los detalles más específicos para asegurarte de que se ajuste a la identidad de marca y resulte atractivo para tu público.

Al igual que con las otras herramientas que hemos probado, no necesitas una cuenta de pago de Canva para acceder a sus funciones de IA, aunque un plan Pro te dará más tokens, lo que te permitirá interactuar con el sistema de IA durante más tiempo y refinar tu documento de manera más efectiva. De cualquier manera, el proceso es el mismo: selecciona el ícono de IA de Canva en el menú de la izquierda y pega tu solicitud en el cuadro de chat grande. Descubrimos que, en el caso de Canva, era necesario subir el texto como un documento y proporcionarle información específica sobre los colores y el estilo de la marca, ya que no podía extraer la información directamente del sitio web.

El sistema pensará durante unos minutos y luego comenzará a generar tu documento. Una cosa que nos gustó de Canva en comparación con las otras herramientas que usamos fue que podías ver su trabajo en progreso: cada sección aparecía poco a poco en la pantalla, lo que te permitía seguir lo que estaba haciendo. Al igual que con Lovable, aparece un menú de chat en el lateral que no solo te permite refinar el diseño dándole nuevas instrucciones a la IA de Canva, sino que también le da a Canva un espacio para explicar su trabajo.

El diseño inicial que se creó no nos impresionó demasiado: era limpio y fácil de leer, pero carecía de imágenes y se había optado por un estilo muy conservador. Una indicación más específica podría dar lugar a un diseño más original; o, para quienes deseen tener un poco más de control sobre el producto final, esta es una oportunidad para tomar las riendas y terminar el bookazine por su cuenta.

A cualquiera que esté familiarizado con las herramientas de Canva le encantará la siguiente parte. El diseño creado con Canva AI se puede modificar y manipular con facilidad utilizando todas las funciones habituales de Canva, lo que significa que tienes libertad para agregar fotos y gráficos, cambiar el diseño o intercambiar colores y fuentes hasta que estés satisfecho.

Por eso creemos que Canva AI es ideal para crear una plantilla personalizable, más que una versión final pulida. Al ofrecerte un borrador con el que trabajar, tiene el potencial de ahorrarte horas de trabajo. Y lo que es aún más emocionante, con el renovado enfoque de Canva en la IA y la actualización a Canva 2.0 que se está implementando actualmente, es una apuesta segura que esto se volverá aún más potente en un futuro cercano.

Veredicto

(Image credit: Canva // Future)

Canva es la mejor opción para los equipos que desean mantener un control directo sobre el diseño. La interfaz familiar será una ventaja para los usuarios habituales de Canva, al igual que las potentes herramientas de edición manual. Sin embargo, observamos que el diseño inicial generado por IA era bastante genérico, por lo que resulta más adecuado como punto de partida que como producto final. Echa un vistazo a nuestra reseña de Canva para conocer más funciones.

Creación de un folleto/revista digital sencillo e interactivo con FlipHTML5

(Image credit: FlipHTML5 // Future)

Si el objetivo es crear un folleto en línea sencillo y fácil de hojear, quizá te interese recurrir a FlipHTML5, una plataforma que toma tu contenido y lo convierte en un formato de libro animado muy intuitivo. A diferencia de Lovable, ofrece pocas opciones en cuanto al diseño; sin embargo, sigue siendo una buena opción para información como manuales o guías técnicas —cualquier contenido cuyo objetivo sea transmitir información más que proyectar una imagen de marca sólida.

Al igual que antes, tendrás que empezar por crear una cuenta gratuita. En FlipHTML5, extraer contenido de una fuente URL es una función de pago, por lo que tendrás que elegir la opción de carga y subir el contenido como un documento. Puedes incluir el texto y las imágenes juntos en un solo documento.

En solo unos minutos, tu información se convertirá en un folleto HTML interactivo, con una URL dedicada a la que puedes dirigir a las personas. No es exactamente un folleto en PDF, pero es extremadamente fácil de usar y accesible. Hay opciones para hacer pequeños ajustes en los encabezados y el formato y, si decides pasarte a una cuenta pro, también puedes agregar opciones de diseño adicionales, como la imagen de marca de la empresa.

En general, se trata de un enfoque sin florituras, pero tiene sus puntos fuertes. Nos impresionó mucho la claridad con la que se mostraba la información y creemos que funcionaría muy bien para documentos como manuales de productos o guías de capacitación para empleados. El producto final se generó en solo unos minutos, por lo que, si no te gusta el resultado, no habrás perdido mucho tiempo.

Para aquellos que consideren que FlipHTML5 se adapta a sus necesidades, hay dos planes de pago disponibles que pueden valer la pena considerar. Aunque la versión gratuita ofrece todo lo necesario para crear un folleto, los planes Pro, Platinum y Enterprise incluyen algunas funciones mejoradas muy útiles, como análisis para ayudarte a realizar un seguimiento del rendimiento, dominios personalizados y la posibilidad de incluir banners publicitarios o conectarte con Google AdSense.

Veredicto

(Image credit: FlipHTML5 // Future)

FlipHTML5 funciona mejor para documentos funcionales que para contar historias de marca, pero eso no quita que tenga su lugar en el mundo empresarial. Nos gustó la rapidez de ejecución, el formato interactivo y el flujo de trabajo muy sencillo. Sin embargo, la falta de flexibilidad creativa y la escasez de opciones de personalización para los usuarios gratuitos hacen que solo sea adecuado para casos de uso limitados.

Cómo convertir tu artículo en una presentación en PDF con Gamma

(Image credit: Gamma // Future)

Gamma.app es, ante todo, una herramienta para crear presentaciones basadas en inteligencia artificial, pero también puede trabajar con contenido ya existente y generar documentos descargables para que los compartas con tus lectores.

Esto reduce el texto a solo los puntos clave más importantes y los presenta en forma de una serie de tarjetas fáciles de asimilar. Es una excelente manera de transmitir información rápidamente y sería ideal para crear documentos introductorios concisos que ofrezcan a los lectores una visión general de un tema antes de que decidan si quieren profundizar y leer un artículo más extenso.

Al igual que con las herramientas anteriores, empezar a usar Gamma fue muy sencillo. Después de crear una cuenta gratuita, presiona el botón «Crear nuevo [IA]» y elige la opción «pegar texto». Esto abrirá la ventana de entrada, por lo que puedes copiar y pegar tu texto directamente, sin necesidad de subir nada. Hay algunas opciones adicionales con las que puedes jugar aquí para personalizar aún más tus resultados, aunque nos pareció que la configuración predeterminada funcionaba bien.

A continuación, Gamma generará una serie de tarjetas que dividirán tu contenido en fragmentos breves y fáciles de asimilar. Si deseas modificar el aspecto general del mazo, puedes seleccionar un nuevo tema o, si lo prefieres, editar cada tarjeta por separado. El software no logró extraer imágenes de nuestro artículo; sin embargo, las fotos que seleccionó en su lugar se pudieron cambiar fácilmente. También agregó sus propios gráficos y diagramas, lo cual funcionó bien para dividir el contenido y ofrecer un estilo de presentación más visual.

Una vez completado, el Gamma se puede compartir directamente como una presentación de diapositivas o exportarse para utilizarlo como un documento PDF.

Veredicto

(Image credit: Gamma // Future)

Gamma se sitúa a medio camino entre un creador de presentaciones y una plataforma de publicación ligera. Ofrece un excelente estilo de presentación visual, una gran capacidad para resumir y un buen uso de gráficos y diagramas. Sin embargo, hay quien puede considerar que simplifica en exceso los contenidos extensos, lo que la hace menos adecuada para publicaciones editoriales detalladas.

Entonces, ¿puede la IA convertir tu contenido en una revista-libro lista para leer?

Entonces, ¿puede la IA convertir tu contenido en un «bookazine» listo para leer? Bueno, tras horas de probar diversas opciones —incluidas otras herramientas como Storybook de Google Gemini y Figma (ninguna de las cuales dio los resultados esperados)—, la respuesta es...

Sí y no.

Ninguna de las plataformas que probamos —ni siquiera las mejores mencionadas anteriormente— pudo reemplazar por completo a un diseñador o editor profesional, pero sí redujeron drásticamente el tiempo necesario para convertir el contenido web existente en algo más pulido y útil.

La mejor opción dependerá, en última instancia, de lo que estés tratando de crear y de cuánto tiempo puedas dedicarle, pero si estás dispuesto a experimentar, entonces deberías quedar satisfecho con los resultados finales.

Cómo probamos las herramientas de IA para crear una revista en formato PDF

El proceso de prueba fue bastante sencillo. En primer lugar, elaboramos una lista de plataformas preseleccionadas, centrándonos en aquellas herramientas que ofrecían específicamente funciones de diseño de documentos, presentaciones o publicaciones basadas en inteligencia artificial.

Buscamos servicios que pudieran generar diseños automáticamente a partir de indicaciones o importar contenido extenso y reestructurarlo en un formato tipo revista. La accesibilidad también era importante, por lo que dimos prioridad a las herramientas con planes gratuitos o versiones de prueba que cualquiera pudiera probar por sí mismo de manera realista.

Una vez que tuvimos nuestra lista de finalistas, creamos cuentas gratuitas en cada plataforma y ejecutamos una versión más breve de lo que se convertiría en la indicación final para probar su funcionalidad general, facilidad de uso y calidad de los resultados. Esta etapa inicial nos ayudó a identificar qué herramientas podían interpretar correctamente nuestras instrucciones, conservar el formato y generar diseños visualmente coherentes sin una intervención manual extensa.

Después de reducir la lista, utilizamos la indicación completa y el artículo original en cada plataforma para comparar los resultados de manera más consistente. Evaluamos cada herramienta en varias áreas clave: la precisión con la que seguía las instrucciones, su capacidad para manejar contenido extenso, la calidad del diseño visual, la coherencia de la marca, la ubicación de las imágenes, la elección de las fuentes y la cantidad de edición necesaria después de la generación.

También prestamos especial atención a aspectos prácticos como las opciones de exportación, los límites de páginas y las marcas de agua en los planes gratuitos. Algunas plataformas destacaban por su velocidad y automatización, pero ofrecían un control creativo limitado, mientras que otras requerían más intervención manual, pero ofrecían resultados más pulidos y flexibles.

Aunque ninguna herramienta generaba un «bookazine» completamente listo para su publicación sin algún nivel de edición, varias se acercaron sorprendentemente a ese resultado, sobre todo cuando se les proporcionaban instrucciones claras y contenido de origen bien estructurado.

Hemos puesto a prueba más de 70 de las mejores herramientas de IA