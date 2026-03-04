Google presenta Gemini 3.1 Flash Lite, enfocado en los desarrolladores, y promete "la mejor inteligencia de su clase para sus cargas de trabajo de mayor volumen"
Google lanza el nuevo modelo Gemini 3.1 Flash Lite
- Gemini 3.1 Flash Lite es más barato (y mejor) que Gemini 2.5 Flash
- El nuevo modelo de Google superó a sus rivales en numerosas pruebas de rendimiento
- El razonamiento variable mejora la eficiencia y la velocidad
Google ha presentado su nuevo y mejorado Gemini 3.1 Flash Lite, su modelo de la serie 3 más rentable, diseñado específicamente para desarrolladores.
Según pruebas internas, Gemini 3.1 Flash Lite ofrece un rendimiento hasta 2,5 veces más rápido en el tiempo de respuesta inicial que Gemini 2.5 Flash, así como una generación de resultados un 45 % más rápida, al tiempo que mantiene o mejora la calidad y reduce los costos.
La empresa ha confirmado que el precio del nuevo modelo 3.1 será de 0,25 dólares por cada millón de tokens de entrada y de 1,50 dólares por cada millón de tokens de salida, lo que supone una reducción significativa con respecto a los 0,30 y 2,50 dólares del 2.5 Flash, pero un aumento con respecto a los 0,10 y 0,40 dólares del 2.5 Flash Lite.
Gemini 3.1 Flash Lite se lanza como un modo de desarrollo asequible
Google también ofreció comparaciones con otros modelos de terceros, incluidos GPT-5 mini (0,25 $/2,00 $), Claude 4.5 Haiku (1,00 $/5,00 $) y Grok 4.1 Fast (0,20 $/0,50 $), revelando que 3.1 Flash Lite supera a los principales modelos rivales en seis de los once puntos de referencia.
En cuanto a la usabilidad del modelo, los desarrolladores pueden ajustar la cantidad de razonamiento que utiliza el modelo para cambiar entre respuestas instantáneas para tareas sencillas y razonamientos más profundos para tareas complejas.
Algunos de los casos de uso citados por Google incluyen la traducción de gran volumen, la moderación de contenidos, la generación de interfaces de usuario y paneles de control, y las simulaciones.
El modelo ya está disponible en versión preliminar para desarrolladores a través de la API Gemini en Google AI Studio y para usuarios empresariales en Vertex AI.
En términos más generales, la noticia llega pocas semanas después de que Google lanzara su modelo 3.1 Pro, que supera a modelos como Claude Sonnet 4.6, Opus 4.6, GPT-5.2 y GPT-5.3-Codex en la mayoría de los puntos de referencia.
