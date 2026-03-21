En la Nvidia GTC 2026 le pedí a un robot que me sirviera unos bocadillos, pero todavía no estoy listo para decir que eso es el futuro

A medida que la tecnología de IA sigue desarrollándose y evolucionando, uno de los principales ámbitos de aplicación será la robótica, ya que los seres humanos recurren a una ayuda adicional tanto en el ámbito laboral como en el doméstico.

Nvidia ha sido uno de los mayores impulsores de la robótica de próxima generación, y su director ejecutivo, Jensen Huang, destacó en el evento GTC 2026 cómo todas las grandes empresas están colaborando de alguna manera con Nvidia.

Pero, ¿cómo es realmente interactuar con estos robots? Tuve la oportunidad de ver el futuro de cerca y en persona en el Nvidia GTC 2026; así fue mi experiencia…

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Prueba práctica con Humanoid

El comercio minorista y el servicio al cliente han sido uno de los casos de uso más mencionados para el futuro de la robótica, y en el stand de Nvidia en la GTC 2026 se presentó una demostración de Humanoid que mostraba precisamente eso.

Los robots de la empresa (de aspecto un poco aterrador), disponibles actualmente en versiones con ruedas y bípedas, se han convertido en uno de los referentes del sector, con clientes que ya incluyen a empresas como Siemens y Schaeffler.

Nos encontramos con dos de los modelos con ruedas, a los que vimos en acción intercambiando diferentes productos al recoger cajas separadas, pero su tamaño implica que se necesitaría un espacio bastante amplio para que operen de manera efectiva.

(Image credit: Future / Mike Moore)

Nos indicaron que habláramos por un micrófono para hacer nuestro pedido, eligiendo entre unos cuantos productos. El robot camarero nos dijo que había recibido el pedido (una botella de agua y un paquete de mango deshidratado) y nos pidió que lo confirmáramos, de nuevo a través del micrófono.

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Luego nos pidieron que nos paráramos frente al robot y extendieramos la mano, para que supiera dónde colocar el artículo; habíamos elegido artículos de dos cajas diferentes, así que un robot nos entregó el agua y el otro, el mango seco.

En general, el pedido fue un éxito; de hecho, un poco demasiado, ya que el segundo robot nos regaló una porción extra de mango seco (¡genial!). El primer robot pareció tener dificultades para tomar la botella de agua, pero una vez que la agarró, la entregó con éxito.

De principio a fin, todo el proceso tomó alrededor de 45 segundos: no está mal, pero sin duda más lento de lo que le habría tomado a un trabajador humano. Es evidente que la tecnología aún se encuentra en una etapa temprana, pero si esta demostración inicial sirve de referencia, es posible que pronto comencemos a ver robots humanoides en una tienda cerca de ti antes de lo que podrías esperar.