En la GTC 2026 di un paseo en un Mercedes autónomo equipado con tecnología de Nvidia, y me ha convencido de que este es el futuro

A medida que la inteligencia artificial y la robótica cobran cada vez más importancia en nuestra vida cotidiana, sus aplicaciones están pasando rápidamente de la ciencia ficción a la vida real.

Una de las áreas de interés más populares son los vehículos autónomos, autos que se conducen solos y son capaces de circular por las carreteras y llevarnos a nuestro destino sin necesidad de tocar el volante.

La tecnología detrás de los vehículos autónomos se está desarrollando y evolucionando rápidamente, y tuve la oportunidad de probar un adelanto del futuro en el reciente evento Nvidia GTC 2026, recorriendo las calles de San José en un Mercedes CLA especialmente equipado. A continuación, les cuento cómo me fue.

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Sal a la calle

(Image credit: Future / Mike Moore)

Nvidia lleva tiempo a la vanguardia de la conducción autónoma, desarrollando su plataforma Hyperion y el ecosistema que la rodea, y colaborando con varios de los principales fabricantes de automóviles del mundo, como Geely, BYD, Nissan y Hyundai, además de mantener una colaboración de larga data con GM y Mercedes-Benz.

Mi recorrido duró unos 45 minutos en el centro de San José, siguiendo una ruta preestablecida que me permitió conocer cómo funcionaría la tecnología en diversas configuraciones y condiciones viales, incluyendo tráfico de un solo carril y de múltiples carriles en entornos urbanos y suburbanos.

La tecnología Hyperion 8 que probamos era de «nivel 2» de vehículos autónomos, lo que significa que una persona en el asiento del conductor podía interactuar con el proceso en cualquier momento, con la capacidad de desactivar el sistema tocando el pedal del freno; y, de hecho, el auto exigía que esta persona tocara el volante de vez en cuando para asegurarse de que no se distrajera ni se quedara dormida.

Como sabe cualquiera que haya viajado en un auto autónomo, la experiencia puede resultar un poco inquietante al principio (sobre todo porque yo iba en el asiento del copiloto), pero tras los primeros cruces pude relajarme y disfrutar de la increíble comodidad del vehículo.

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El auto en sí contaba con 10 cámaras y cinco radares, situados alrededor de la parte delantera y trasera del vehículo, lo que le permitía visualizar el mundo a su alrededor e interactuar cuando era necesario. Esto se apoyaba en la pila de extremo a extremo Alpamayo de Nvidia, entrenada con datos reales y sintéticos, junto con una pila totalmente rastreable que garantizaba una seguridad adicional; aunque la configuración que probamos aún no está a la venta, debería estar disponible a finales de 2026.

Varias acciones me impresionaron de inmediato, demostrando las capacidades del software en materia de toma de decisiones e inteligencia.

Por ejemplo, cuando un autobús urbano se incorporó de forma inesperada para esquivar un auto estacionado, nuestro vehículo activó la señal de cambio de carril y se incorporó al carril contiguo, evitando así una colisión. El vehículo también fue capaz de detectar a una persona mayor que comenzaba a cruzar una calle residencial sin utilizar un paso de peatones oficial, por lo que redujo la velocidad y se desvió para asegurarse de que no hubiera ningún contacto.

El auto también fue capaz de anticipar un giro próximo en nuestra ruta preestablecida, colocándose en el carril correcto una cuadra antes, lo que significó que no hubo necesidad de adelantarnos a una fila de vehículos que giraban ni de intentar una maniobra arriesgada cruzando otros carriles.

Varios giros sin protección y cruces con señales de alto también demostraron cómo la tecnología permitía al auto avanzar de manera efectiva, pero sin dejar de estar listo para detenerse en caso de un riesgo inesperado de colisión.

Lo más impresionante fue que, cuando un camión grande (de manera un tanto extraña) dio marcha atrás bruscamente desde un estacionamiento cruzando nuestro carril de circulación hacia el carril más alejado (una situación que incluso a nuestro experimentado conductor guía le aceleró el pulso), el auto fue capaz de frenar para evitar una colisión.

En general, mi viaje en el vehículo autónomo fue sin duda un éxito: el auto se sentía en control y capaz de reaccionar al mundo que lo rodeaba, por lo que nunca me sentí inseguro. Con un lanzamiento más amplio programado para los próximos años, será interesante ver cómo se desarrolla, y espero poder probarlo de nuevo pronto.

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